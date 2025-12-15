تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان
سياحيا.. هذا هو المزاج العربي تجاه لبنان
Lebanon 24
15-12-2025
|
15:00
تُظهر أرقام أصحاب الفنادق، وفق ما تؤكده مصادر سياحية لـ"
لبنان24
"، أنّ المزاج العربي تجاه
لبنان
لا يزال إيجابياً رغم لغة التهديد
الإسرائيلي
المتصاعدة، إذ تسجَّل نسبة ملحوظة من الحجوزات لزوار عراقيين وسوريين ومصريين وأردنيين، إضافة إلى نزلاء من دول خليجية بينها
الكويت
وقطر.
زيارة البابا لاون
الرابع عشر
عكست هذا الواقع لثلاثة أيّام فقط، مع امتلاء جزء كبير من المنشآت الساحلية واقترابها من طاقتها القصوى، قبل أن تعود الحركة إلى وتيرتها الحذرة.
في فترة عيدي الميلاد ورأس السنة، بلغ متوسط الإشغال في
فنادق بيروت
حوالى نصف الغرف، فيما بقيت النسب في المناطق أدنى من ذلك بكثير، في إشارة واضحة إلى موسم يقوم على "هَبّات" ظرفية لا على استقرار مستدام.
المصادر نفسها ربطت إنقاذ السياحة بتكريس دولة قانون فعلية لا بخطابات موسمية، داعية إلى ترجمة ما جاء في خطاب قسم الرئيس
جوزاف عون
إلى إجراءات تُشعر المستثمر والسائح معاً بأنّ لبنان ذاهب إلى انتظام مؤسساتي وأمني، لا إلى مزيد من المغامرة تحت هدير الطائرات
الإسرائيلية
.
