سياحيا.. هذا هو المزاج العربي تجاه لبنان

تُظهر أرقام أصحاب الفنادق، وفق ما تؤكده مصادر سياحية لـ" "، أنّ المزاج العربي تجاه لا يزال إيجابياً رغم لغة التهديد المتصاعدة، إذ تسجَّل نسبة ملحوظة من الحجوزات لزوار عراقيين وسوريين ومصريين وأردنيين، إضافة إلى نزلاء من دول خليجية بينها وقطر.



زيارة البابا لاون عكست هذا الواقع لثلاثة أيّام فقط، مع امتلاء جزء كبير من المنشآت الساحلية واقترابها من طاقتها القصوى، قبل أن تعود الحركة إلى وتيرتها الحذرة.



في فترة عيدي الميلاد ورأس السنة، بلغ متوسط الإشغال في حوالى نصف الغرف، فيما بقيت النسب في المناطق أدنى من ذلك بكثير، في إشارة واضحة إلى موسم يقوم على "هَبّات" ظرفية لا على استقرار مستدام.



المصادر نفسها ربطت إنقاذ السياحة بتكريس دولة قانون فعلية لا بخطابات موسمية، داعية إلى ترجمة ما جاء في خطاب قسم الرئيس إلى إجراءات تُشعر المستثمر والسائح معاً بأنّ لبنان ذاهب إلى انتظام مؤسساتي وأمني، لا إلى مزيد من المغامرة تحت هدير الطائرات .

