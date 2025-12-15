تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

سياحيا.. هذا هو المزاج العربي تجاه لبنان

"خاص لبنان24"

|
Lebanon 24
15-12-2025 | 15:00
A-
A+
Doc-P-1455657-639014326493252738.png
Doc-P-1455657-639014326493252738.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
تُظهر أرقام أصحاب الفنادق، وفق ما تؤكده مصادر سياحية لـ"لبنان24"، أنّ المزاج العربي تجاه لبنان لا يزال إيجابياً رغم لغة التهديد الإسرائيلي المتصاعدة، إذ تسجَّل نسبة ملحوظة من الحجوزات لزوار عراقيين وسوريين ومصريين وأردنيين، إضافة إلى نزلاء من دول خليجية بينها الكويت وقطر.

 زيارة البابا لاون الرابع عشر عكست هذا الواقع لثلاثة أيّام فقط، مع امتلاء جزء كبير من المنشآت الساحلية واقترابها من طاقتها القصوى، قبل أن تعود الحركة إلى وتيرتها الحذرة. 

في فترة عيدي الميلاد ورأس السنة، بلغ متوسط الإشغال في فنادق بيروت حوالى نصف الغرف، فيما بقيت النسب في المناطق أدنى من ذلك بكثير، في إشارة واضحة إلى موسم يقوم على "هَبّات" ظرفية لا على استقرار مستدام.

المصادر نفسها ربطت إنقاذ السياحة بتكريس دولة قانون فعلية لا بخطابات موسمية، داعية إلى ترجمة ما جاء في خطاب قسم الرئيس جوزاف عون إلى إجراءات تُشعر المستثمر والسائح معاً بأنّ لبنان ذاهب إلى انتظام مؤسساتي وأمني، لا إلى مزيد من المغامرة تحت هدير الطائرات الإسرائيلية.
Advertisement
المصدر: خاص لبنان24
مواضيع ذات صلة
السكر والصحة النفسية.. كيف يؤثر على المزاج؟
lebanon 24
Lebanon24
16/12/2025 05:30:04 Lebanon 24 Lebanon 24
التلفزيون العربي: جيش الاحتلال الاسرائيلي يدفع بتعزيزات عسكرية تجاه طوباس شمالي الضفة الغربية
lebanon 24
Lebanon24
16/12/2025 05:30:04 Lebanon 24 Lebanon 24
زوارق الاحتلال الحربية تطلق قذائفها تجاه الشريط الساحلي جنوبي قطاع غزة (العربي)
lebanon 24
Lebanon24
16/12/2025 05:30:04 Lebanon 24 Lebanon 24
السوداني: مواقفنا الإنسانية والسياسية تجاه لبنان والفلسطينيين لا تخضع لمزايدات
lebanon 24
Lebanon24
16/12/2025 05:30:04 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

فنادق بيروت

الإسرائيلية

الإسرائيلي

الرابع عشر

جوزاف عون

إسرائيل

لبنان24

الكويت

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
01:36 | 2025-12-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
23:30 | 2025-12-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:00 | 2025-12-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
00:23 | 2025-12-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
02:15 | 2025-12-15 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

"خاص لبنان24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
22:06 | 2025-12-15
Lebanon24
22:08 | 2025-12-15
Lebanon24
22:09 | 2025-12-15
Lebanon24
17:24 | 2025-12-15
Lebanon24
16:14 | 2025-12-15
Lebanon24
16:04 | 2025-12-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24