الأمن الوطني الفلسطيني يوقف الفاعل المسؤول عن إشكال مخيم البص

أفادت " الفلسطيني" في منطقة صور، في بيان، أنها "تمكنت من القبض على الفاعل المطلوب للعدالة، على خلفية الإشكال الذي وقع اليوم في مخيم البص وأدى إلى سقوط ثلاثة جرحى"،وأكد البيان "تسليم المطلوب (و. ف. ص.) إلى المختصة، في إطار التعاون والتنسيق المشترك، وحرصًا على حفظ الأمن والاستقرار".وأكدت " الوطني الفلسطيني"، استمرارها في مراقبة الوضع وتعزيز الإجراءات الأمنية للحفاظ على سلامة المواطنين والمخيمات.كما ودعت جميع المواطنين إلى التعاون مع الأجهزة الأمنية واتباع التعليمات حفاظًا على في المخيمات.