تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

الأمن الوطني الفلسطيني يوقف الفاعل المسؤول عن إشكال مخيم البص

Lebanon 24
15-12-2025 | 15:32
A-
A+
Doc-P-1455670-639014349349808647.jpg
Doc-P-1455670-639014349349808647.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أفادت "قوات الأمن الوطني الفلسطيني" في منطقة صور، في بيان، أنها "تمكنت من القبض على الفاعل المطلوب للعدالة، على خلفية الإشكال الذي وقع اليوم في مخيم البص وأدى إلى سقوط ثلاثة جرحى"، 

وأكد البيان "تسليم المطلوب (و. ف. ص.) إلى الأجهزة الأمنية اللبنانية المختصة، في إطار التعاون والتنسيق المشترك، وحرصًا على حفظ الأمن والاستقرار".

وأكدت "قوات الأمن الوطني الفلسطيني"، استمرارها في مراقبة الوضع وتعزيز الإجراءات الأمنية للحفاظ على سلامة المواطنين والمخيمات.

كما ودعت جميع المواطنين إلى التعاون مع الأجهزة الأمنية واتباع التعليمات حفاظًا على الأمن العام في المخيمات.
 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
فتح تنظم اعتصامًا في مخيم البص لدعم القيادة الفلسطينية وحماية الأونروا
lebanon 24
Lebanon24
16/12/2025 05:30:18 Lebanon 24 Lebanon 24
مُخابرات الجيش تنتشر عند مُخيّم البص... ما السبب؟
lebanon 24
Lebanon24
16/12/2025 05:30:18 Lebanon 24 Lebanon 24
إشكال في جبيل يتطور إلى إطلاق نار... وشعبة المعلومات توقف الفاعل
lebanon 24
Lebanon24
16/12/2025 05:30:18 Lebanon 24 Lebanon 24
إشكال في مخيم الرشيدية.. وإطلاق قذيفة B7
lebanon 24
Lebanon24
16/12/2025 05:30:18 Lebanon 24 Lebanon 24

قوات الأمن الوطني

الأجهزة الأمنية

الأمن العام

قوات الأمن

اللبنانية

فلسطين

لبنان

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
01:36 | 2025-12-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
23:30 | 2025-12-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:00 | 2025-12-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
00:23 | 2025-12-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
02:15 | 2025-12-15 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
22:06 | 2025-12-15
Lebanon24
22:08 | 2025-12-15
Lebanon24
22:09 | 2025-12-15
Lebanon24
22:16 | 2025-12-15
Lebanon24
17:24 | 2025-12-15
Lebanon24
16:14 | 2025-12-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24