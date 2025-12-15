عن الدورة التاسعة لمجلس الشراكة بين الاتحاد الأوروبي ولبنان.. هذا ما نشره رجّي

كتب يوسف رجّي عبر حسابه على منصة "إكس": "أكدنا اليوم في ، خلال انعقاد التاسعة لمجلس الشراكة بين ولبنان، على عمق شراكتنا مع الاتحاد ".



تابع: "وشددنا على بسيادة الدولة وسلطتها الحصرية ونزع سلاح جميع الجهات والمنظمات غير الحكومية، بما يتماشى مع دستورنا والقرارات الدولية".



ختم: "نشكر دعم الاتحاد الأوروبي لمؤسساتنا والاصلاح والانعاش الاقتصادي والاستقرار".

