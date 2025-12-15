مقدمات نشرات الأخبار المسائية

مقدمة نشرة أخبار الـ"أن بي أن"



تزدحم المواعيد في أجندة الأيام الفاصلة عن نهاية العام حيث إفتتح الأسبوع الطالع بدعوة لعقد جلسة عامة في تمام الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر يوم الخميس المقبل لمتابعة درس مشاريع وإقتراحات القوانين التي كانت مدرجة على جدول أعمال جلسة 29 ايلول 2025.



والخميس أيضا يصل إلى رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي استكمالا للجهود المصرية الرامية إلى تجنيب التصعيد فيما تتجه الأنظار إلى اجتماع باريس يومي السابع عشر والثامن عشر من الشهر الجاري بمشاركة الموفدين الفرنسي والأميركي والسعودي وقائد الجيش اللبناني حيث يتصدر ملف دعم الجيش والسلاح جدول الأعمال.



وعشية هذا الاجتماع نظم الجيش اللبناني بحضور قائده جولة في قطاع جنوب الليطاني مخصصة للدبلوماسيين المعتمدين في لبنان من سفراء وملحقين عسكريين وقائمين بالاعمال جرى فيها عرض لما حققه الجيش في المنطقة منذ وقف اطلاق النار واعادة انتشاره في المنطقة.



وفي تصريح لقائد الجيش العماد رودولف هيكل لفت إلى أن هدف الجولة هو تأكيد التزام الجيش بتطبيق القرار 1701 واتفاق وقف الأعمال العدائية، وتنفيذ المهمات الموكلة إليه، وذلك رغم الإمكانات المحدودة.



أما في التاسع عشر من الشهر فيفترض أن تعقد لجنة وقف النار «الميكانيزم» اجتماعا في الناقورة وسط تصعيد إسرائيلي استبق هذا الموعد بسلسلة غارات واغتيالات في رسالة ضغط واضحة على لبنان عشية الاجتماع.



من جانبه أكد رئيس الجمهورية جوزف عون ان الاتصالات مستمرة في الداخل والخارج لتثبيت الأمن والاستقرار في الجنوب من خلال المفاوضات عبر لجنة الميكانيزيم.



ابعد من لبنان وفي تطور بالغ الخطورة سربت وسائل إعلام إسرائيلية اتهامات لإيران بالضلوع في الحادث الذي استهدف هدفا يهوديا في مدينة سيدني الأسترالية، في توقيت حساس يخشى أن يستخدم لتوسيع دائرة التصعيد وربط الساحة بمواجهات خارج الإقليم.



مقدمة الـ "أم تي في"



اسبوع امني- عسكري بامتياز.



فقبل يومين من اللقاء الاميركي- الفرنسي - السعودي بقائد الجيش في باريس، جال العماد رودولف هيكل مع وفد من السفراء والملحقين العسكريين العرب والاجانب جنوب الليطاني، وذلك لاطلاعهم على خطة حصر السلاح وكيفية تنفيذها.



وفي المعلومات، فان الوفد ابدى ارتياحه لما تحقق، في وقت ركز هيكل على آليات الانتقال الى المرحلة الثانية والعقبات التي تعترض تنفيذ الجيش مهمته. من جهة أخرى، كان لافتا اعلان الفرنسية ان العمل جار على, الية ثانية لمتابعة نزع سلاح .



توازيا تعقد لجنة الميكانيزم اجتماعا الجمعة وذلك استكمالا للتفاوض بين لبنان واسرائيل.



برلمانيا، دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري الى عقد جلسة عامة الخميس بهدف متابعة درس مشاريع واقتراحات القوانين التي كانت مدرجة على جدول اعمال جلسة 29 ايلول.



لكن مصادر مطلعة كشفت ان النواب السياديين وعددا من نواب التغيير والمستقلين قد يعمدون الى مقاطعة الجلسة، تماما كما حصل في آخر دعوة وجهها بري لعقد جلسة تشريعية.



مقدمة "المنار"



عن قرب اطلع السفراء والقناصل والملحقون العسكريون عربا وغربيين على واقع الحال جنوب نهر الليطاني وما ينجزه الجيش من خطط تؤكد التزام لبنان التام باتفاق وقف اطلاق النار، فهل اطلع سعادة الدبلوماسيين على واقع الاحتلال الصهيوني لنقاط داخل الاراضي اللبنانية؟



وهل سمعوا وعاينوا المسيرات الصهيونية وهي تلقي بقنابلها على القرى والبلدات المأهولة؟



وهل صادفوا نسوة واطفالا يشيعون ابناءهم وآباءهم شهداء باعتداءات صهيونية يومية على لبنان واهله وسيادته وعلى اتفاق وقف اطلاق النار، بل على هيبة دول بعض السفراء الراعية بلادهم للاتفاق؟



من راعي الجولة الجنوبية قائد الجيش العماد رودولف هيكل سمع الدبلوماسيون شرحا تفصيليا وتأكيدا على تعاون اهل الارض وثقة جميع مكونات الشعب اللبناني بجيشهم الوطني.



أما الثقة برعاة الاتفاق وبربيبهم الاسرائيلي فمعدومة وفق التجارب اليومية وتاكيد الاحداث على مدى رعاية للصهيوني بكافة تفاصيل توحشه اليومي.



وفيما كان السفراء يطلعون على الميدان، كان الموفد الرئاسي الاميركي توم براك يحمله الى تل ابيب حيث اللقاء الذي جمعه مع بنيامين نتنياهو وجعله الاعلام العبري بغاية الاهمية على اعتاب زيارة الاخير الى البيت الابيض نهاية الشهر، ومما كشفه الاعلام العبري عن اللقاء انه ناقش قضايا امنية حساسة تتعلق بالوضع في والترتيبات الأمنية على الحدود الشمالية.



وأما العدوانية الصهيونية التي تخطت كل الحدود، ولم تسلم منها معدات ومرافق مدنية لبنانية كانت تستخدم في إزالة الأنقاض وإعادة الإعمار، فقد وصفتها منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية الدولية بجرائم حرب، داعية حلفاء تل ابيب الى تعليق المساعدات العسكرية ووقف مبيعات السلاح الى الجيش الاسرائيلي.



فيما جيوش الحقد من الذين باعوا انفسهم للصهيوني ومنهم لبنانيون، فقد اكملوا جوقات التحريض والتهويل، وضرب مواعيد الحروب كامنيات لديهم أكثر منها وقائع ومعطيات، تارة بعد اجتماع الميكانيزم السبت المقبل وطورا بعد لقاء ترامب وبنيامين نتنياهو نهاية العام.



وعلى العموم فان لبنان امام اسبوع حافل بالحراك الدبلوماسي، وابرزه زيارة مرتقبة لرئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي الى بيروت.

مقدمة الـ"أو تي في"



دخول لبنان في جو الاعياد لا يحجب الانظار عن المآسي المستمرة، بدءا بمأساة الجنوب المحتل، والاعتداءات اليومية، مرورا بمأساة الحدود الشرقية والشمالية المهددة بالخروقات الدائمة للسيادة، كما بملف النازحين، ناهيك عن مأساة الإصلاح الفارغ وأموال المودعين المحتجزة والليرة التي فقدت قيمتها منذ زمن طويل.



مأساة الجنوب، المدرجة على جدول اعمال اللقاء المرتقب بين الرئيس الاميركي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو، والتي بحث فيها اليوم لقاء الاخير بالمبعوث الاميركي طوم براك في تل ابيب، حضرت خلال ساعات النهار على حقيقتها أمام أعين الديبلوماسيين والملحقين العسكريين الذين دعاهم الجيش الى جولة ميدانية جنوب الليطاني، بحضور قائد الجيش العماد رودولف هيكل، الذي اكد أن الهدف الأساسي للمؤسسة العسكرية هو تأمين الاستقرار، فيما يستمر الاحتلال لأراض لبنانية بالتزامن مع الاعتداءات المتواصلة، مشيرا إلى أن هدف الجولة تأكيد التزام الجيش بتطبيق القرار 1701 واتفاق وقف الأعمال العدائية، وتنفيذ المهمات الموكلة إليه، وذلك رغم الإمكانات المحدودة. ولفت قائد الجيش إلى أن الأهالي، كما كل مكونات المجتمع اللبناني، يثقون بالجيش.



وفي الموازاة، كان رئيس الجمهورية جوزاف عون يؤكد ان الاتصالات مستمرة في الداخل والخارج من اجل تثبيت الامن والاستقرار في الجنوب من خلال المفاوضات عبر لجنة الميكانيزم التي ستعقد اجتماعا لها يوم الجمعة المقبل، مشيرا الى ان خيار التفاوض هو البديل عن الحرب التي لن تعطي أي نتيجة بل ستلحق المزيد من الأذى والخراب بلبنان واللبنانيين من دون استثناء.



اما مأساة الحدود الشمالية والشرقية، فمعلقة على دور عربي يراهن عليه لبنان للجم الاطماع والتفلت، فيما مأساة الاصلاح مؤجلة حتى اشعار آخر، على وقع الفشل الرسمي الكامل على المستويين التنفيذي والتشريعي.



مقدمة الـ "أل بي سي"



يمكن اعتبار جلوس سفراء، ولا سيما منهم السعودي والأميركي الى الطاولة مع قائد الجيش في قيادة المنطقة الجنوبية، "بروفا " للطاولة التي ستنعقد في باريس.



وتمهيدا لها وربما تسهيلا لها، فما سيطرحه الأطراف على قائد الجيش في اجتماع باريس، طرحه سفراؤهم اليوم، وسيرفعون تقارير بما سمعوه، تحضيرا لاجتماع الخميس، الذي من بين المشاركين فيه السفير الأميركي في لبنان ميشال عيسى، إلى جانب الموفدة الأميركية مورغان أورتيغاس.



اجتماع باريس سيعقبه في اليوم التالي اجتماع الميكانيزم، بحيث يترأس وفدي لبنان وإسرائيل، مدنيان.



من إسرائيل، محادثات بين الموفد الأميركي طوم براك ورئيس الحكومة بنيامين نتنياهو.



براك يحاول تهدئة نتنياهو، فيما الجو من تل أبيب، أنه إذا لم تحقق النتائج المطلوبة، وانقضت المهلة من دون وقف إعادة بناء حزب الله أو إبعاده فعليا عن حدود إسرائيل مع لبنان، فقد يرفع الفيتو الأميركي، ولن يبقى أمام إسرائيل حينها سوى الخروج إلى ما تسميه حربا لا مفر منها.



هذا على الحدود اللبنانية الاسرائيلية. ماذا عن الحدود اللبنانية ؟



احتقان خلفيته، الظاهرة حتى الآن، مسألة تهريب ومهربين، سبب اشتباكات موضعية، تنجح الإتصالات في وقفها، لكن المتابعة السياسية شبه متعثرة، خصوصا في ما يتعلق بملف الموقوفين، سواء في لبنان أم في سوريا.



من المنطقة إلى العالم، حادث أوستراليا اجتاح باهتمامه الكرة الارضية من زاويتين: الأولى إحياء سردية معاداة السامية، والثانية كيف أن مواطنا أوستراليا من أصل سوري ومن مدينة إدلب بالذات، التي توسم بالتطرف، قام بمخاطرة حين انقض على أحد مطلقي النار وانتزع منه البندقية، فأعطى صورة المسلم الذي قدم انسانيته على طائفته.



مقدمة "الجديد"



هو موسم الهجرة من إلى الجنوب وإن كانت هجرة موسمية دبلوماسية إلا أنها ضربت مواعيد جديدة بعد اتضاح الرؤية بالعين المجردة.



وفي جولة فوق العادة عبر السفراء المعتمدون والقائمون بالأعمال والملحقون العسكريون الجسر الفاصل بين الضفتين فشاهدوا الليطاني عن قرب وعلى خطى خطة الجيش ومراحلها التنفيذية الأولى تنقلوا بين المواقع ودخلوا الأنفاق ووقفوا على مرمى حجر من النقاط المحتلة يتقدمهم سفراء واشنطن وباريس والرياض والقاهرة.



في محضر الجولة سجل "زوار الجنوب" إشادتهم بحرفية وعمل الجيش والعلاقة الجيدة مع اليونيفيل والميكانيزم وتعاون الأهالي مع ما يرسيه من بناء الثقة بينهم وبين المؤسسة العسكرية وتلقوا أجوبة مقنعة على الأسئلة التي طرحوها, وختموا المحضر بأن كان من الضروري الاستماع إلى الرواية اللبنانية في مقابل السردية الإسرائيلية.



وعلى أمل الزيارات المقبلة انتهت المهمة ليبدأ العمل الجدي في إعداد التقارير وإرسالها بالبريد العاجل إلى دولهم وإداراتهم وتكتسب الجولة الدبلوماسية المطعمة بالعسكر أهميتها من كونها تأتي على مشارف انتهاء المرحلة الأولى وسبل الانتقال إلى يوم الخطة التالي في حصر السلاح وكيفية تجاوز العراقيل.



ومن كونها جاءت عشية استحقاقات ما قبل الأعياد من اجتماع باريس الرباعي مسبوقا بالاجتماع الثاني للميكانيزم "بحلته الجديدة" وإلى أن يخترق المصري الأجواء اللبنانية في مهمة "مكررة" ثبت رئيس الجمهورية معادلة التفاوض بديلا من حرب لن تؤدي إلى اي نتيجة سوى التسبب بمزيد من الأذى والخراب للبنان واللبنانيين, مشيرا إلى أن الاتصالات مستمرة في الداخل والخارج لتثبيت الأمن والاستقرار في الجنوب من خلال المفاوضات عبر لجنة الميكانيزم.



على هذه الدعامة أرسى لبنان مواقفه السياسية "بإسناد" من الجولة الدبلوماسية الميدانية, في وقت كان السفير توم براك يلتقي بنيامين نتنياهو في تل أبيب وإن لم يرشح من اللقاء الثنائي سوى الحوار البناء بهدف تحقيق السلام والاستقرار الإقليميين وهو ما التقطه مرصد "هآرتس" بحديثه عن شكوك في أن تعطي واشنطن الإشارة لإسرائيل بالتصعيد.



وبحسب كاتبها "تسفي برئيل" فإن الحديث يدور عن تفاهمات جديدة حول لبنان سواء بشأن الجدول الزمني أو بما يتعلق بالإنجازات المطلوبة في كل مرحلة وسط تقدير بأن واشنطن ستوافق على منح لبنان تمديدا لشهرين إضافيين.



وكانت لافتة إشارة الصحيفة إلى أن هذه الأجواء تتوافق مع تصريحات أدلى بها المبعوث الأميركي توم باراك حول أن فكرة نزع سلاح حزب الله بالقوة غير واقعية وأن علينا أن نسأل أنفسنا كيف نمنع التنظيم من استخدام سلاحه؟



ما قاله براك يتقاطع مع ما أدلى به السفير الأميركي ميشال عيسى وهو أنه إذا لم يكن ممكنا نزع السلاح فسيتعين علينا احتواؤه سفيران وموقف واحد واتصالات ولقاءات مكوكية عابرة للحدود.. والأمان للبنان.