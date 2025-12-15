تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان
سجال مستمرّ
Lebanon 24
15-12-2025
|
17:24
يستمر السجال بين وزيرة سابقة ووزير حالي، لهما انتماء سياسي متباعد، حول صفقات الفيول والتقصير أو عدمه، على خلفية اعتبارات انتخابية
حامية
، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
