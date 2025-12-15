سجال مستمرّ

يستمر السجال بين وزيرة سابقة ووزير حالي، لهما انتماء سياسي متباعد، حول صفقات الفيول والتقصير أو عدمه، على خلفية اعتبارات انتخابية ، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".

Advertisement