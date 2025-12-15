سعي اميركي لتمديد المهلة الممنوحة للبنان.. واسرائيل ماضية في الحرب

تزداد المخاوف من مرحلة متفجرة، فيما تراهن تخفيف الضغوط الأميركية حتى انجاز خطتها لسحب السلاح في جنوب الليطاني، والتحرك لاحقاً لاحتواء السلاح في شماله.

كتب ابراهيم حيدر في" النهار":تتكثف الاتصالات لتجنيب عمليات إسرائيلية كبرى تستهدف المرافق العامة، حيث أشارت المعلومات إلى أن تحرك رئيس الجمهورية جوزف عون على أكثر من خط دولي نجح وفق مصادر ديبلوماسية في إرجاء الحرب أقله إلى مهلة تراوح بين شهر وشهرين، مشيرة إلى أن مارسوا ضغوطاً على للتجاوب مع المهلة الأميركية للبنان وإفساح المجال أمام لجنة الميكانيزم للتفاوض حول المسار المرتبط باتفاق وقف النار ونزع السلاح خصوصاً في اجتماعها المقرر في 19 الحالي، قبل الانتقال إلى مرحلة التفاوض حول الحدود.

المهلة الأميركية الجديدة لا تعني تغيّر المقاربة الأميركية للملف اللبناني، إذ أن الشروط الصارمة المتعلقة بالسلاح لا تزال قائمة، لكن تعمل وفق المصادر على ترتيبات للوضع اللبناني بالعلاقة مع المنطقة، ولذا كان لافتاً توزيع أدوار الموفدين والسفراء الأميركيين كل من موقعه، إذ يتولى توم برّاك الاتصالات مع إسرائيل وسوريا ويتطرق إلى وضع لبنان خلال زيارته الإثنين إلى تل أبيب، في محاولة لوقف التصعيد، فيما تتولى الموفدة مورغان أورتاغوس متابعة الميكانيزم ورعاية التفاوض، أما السفير في لبنان ميشال عيسى فيضطلع بدور سياسي وديبلوماسي ويتولى الاتصالات مع الرؤساء لدفع لبنان إلى تطبيق الشروط المطلوبة. وتشير المصادر إلى أن عيسى سعى إلى تمديد المهلة الممنوحة للبنان، إذ أن اجتماعاته مع الرئيس تعكس توجهه من خلال حديثه عن احتواء السلاح إلى إعطاء فرصة لـ" " لتجنّب الحرب.

يترقب لبنان أيضاً ما سينتج من اجتماع باريس في 18 الحالي، بحضور قائد الجيش العماد رودولف هيكل الذي سيعرض خطة الجيش وحاجاته، ويراهن على أن يشكل مظلة أميركية- فرنسية- سعودية لدعم الدولة، ومنع الحرب. إذ تطلب باريس توثيق إجراءات الجيش لسحب الحجج . لكن يبقى الأمر متعلقا بأميركا التي يمكنها وحدها أن تؤثر على قرار إسرائيل بالحرب، لا سيما وأن الرئيس سيلتقي في 29 الحالي رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.



وفي الواقع، تعكس المهلة الأميركية الجديدة تفهماً لتعقيدات لبنان، فواشنطن لا تريد الآن وفق المصادر الديبلوماسية إجهاض ما حققه العهد والحكومة خلال السنة الماضية، بل منح لبنان فرصة محددة. ولذا لا خيارات أمام الدولة إلا المسار الذي تسلكه، ومحاولة إقناع "حزب الله" أن التصعيد لا يمكن اجتنابه إلا بهذه الطريقة، طالما أن الأميركيين باتوا يتحدثون عن معادلة احتواء السلاح. وعلى "حزب الله" مسؤولية التعامل بإيجابية مع خطط الدولة، إلا إذا استمر على خطاب قاسم ذاته، وبذلك يقدم الذرائع للاحتلال، طالما لا يفكر بإنقاذ لبنان بالدرجة الأولى قبل حزبه، فيجر البلد مجدداً إلى مواجهات كارثية؟

