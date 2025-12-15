مؤتمر باريس رهن الموافقة الاميركية والسعودية

كتبت سابين عويس في" النهار": يتسم المؤتمر المقرر عقده في في الثامن عشر من الشهر الجاري بطابع تمهيدي تحضيرًا لمؤتمر موسع لدعم الجيش.

ولمشاركة العماد رودولف هيكل أهمية قصوى، لأنه سيقدم خلال الاجتماع جردة بما تم إنجازه حتى الآن، إضافة إلى جردة بحاجات الجيش ليستكمل عمله وانتشاره، ولا سيما في جنوب ، خصوصًا أن هناك حاجات ملحّة مع زيادة عديد العناصر المنتشرة في تلك

المناطق. والحاجات لا تقتصر على التجهيز، بل تشمل التدريب. وستُطرح الإجراءات التنفيذية اللاحقة المدرجة في المرحلة الثانية من الخطة، وما يحتاج إليه الجيش من مساعدات ليقوم بهذه المهمات.

وتقول مصادر سياسية إن هيكل سيكون أمام مجموعة من الأسئلة التي ستُطرح عليه حيال آليات التنفيذ والوقت المطلوب، في ظل مطالبة بتمديد مهلة تسليم السلاح بسبب تعذر إنجاز الأمر نهاية السنة الجارية.

وتخشى المصادر تهديد المؤتمر بالفشل، بعدما أُلغيت زيارة هيكل لواشنطن بسبب مواقف مسبقة له من .

لا تُعرب المصادر عن تفاؤل كبير، وإنما تتعامل بحذر وترقب شديدين لما يمكن أن يصدر عن المؤتمر التحضيري، وما إذا كان سيخلص إلى الاتفاق على موعد محدد للمؤتمر الموسع. فنجاح المؤتمر لن يكون رهنًا بما سيقدمه قائد الجيش فحسب، بل بالموقفين الأميركي والسعودي، ذلك أنه من دون ضوء أخضر أميركي للدعم، لن تبادر إلى تقديم أي مساعدات إلى الجيش.

