تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

مؤتمر باريس رهن الموافقة الاميركية والسعودية

Lebanon 24
15-12-2025 | 22:58
A-
A+
Doc-P-1455733-639014619161821894.jpg
Doc-P-1455733-639014619161821894.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
كتبت سابين عويس في" النهار":  يتسم المؤتمر المقرر عقده في باريس في الثامن عشر من الشهر الجاري بطابع تمهيدي تحضيرًا لمؤتمر موسع لدعم الجيش.
ولمشاركة قائد الجيش العماد رودولف هيكل أهمية قصوى، لأنه سيقدم خلال الاجتماع جردة بما تم إنجازه حتى الآن، إضافة إلى جردة بحاجات الجيش ليستكمل عمله وانتشاره، ولا سيما في جنوب الليطاني، خصوصًا أن هناك حاجات ملحّة مع زيادة عديد العناصر المنتشرة في تلك
المناطق. والحاجات لا تقتصر على التجهيز، بل تشمل التدريب. وستُطرح الإجراءات التنفيذية اللاحقة المدرجة في المرحلة الثانية من الخطة، وما يحتاج إليه الجيش من مساعدات ليقوم بهذه المهمات.
وتقول مصادر سياسية إن هيكل سيكون أمام مجموعة من الأسئلة التي ستُطرح عليه حيال آليات التنفيذ والوقت المطلوب، في ظل مطالبة لبنان بتمديد مهلة تسليم السلاح بسبب تعذر إنجاز الأمر نهاية السنة الجارية.
وتخشى المصادر تهديد المؤتمر بالفشل، بعدما أُلغيت زيارة هيكل لواشنطن بسبب مواقف مسبقة له من إسرائيل.
لا تُعرب المصادر عن تفاؤل كبير، وإنما تتعامل بحذر وترقب شديدين لما يمكن أن يصدر عن المؤتمر التحضيري، وما إذا كان سيخلص إلى الاتفاق على موعد محدد للمؤتمر الموسع. فنجاح المؤتمر لن يكون رهنًا بما سيقدمه قائد الجيش فحسب، بل بالموقفين الأميركي والسعودي، ذلك أنه من دون ضوء أخضر أميركي للدعم، لن تبادر المملكة العربية السعودية إلى تقديم أي مساعدات إلى الجيش.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
مؤتمر دعم الجيش معلّق والاتفاق مع صندوق النقد رهن الشروط السياسية
lebanon 24
Lebanon24
16/12/2025 10:06:08 Lebanon 24 Lebanon 24
الانتخابات رهن موافقة برِّي على التعديلات المقترحة
lebanon 24
Lebanon24
16/12/2025 10:06:08 Lebanon 24 Lebanon 24
سلام: نعمل مع فرنسا والسعودية لعقد مؤتمر مانحين لدعم إعادة إعمار لبنان وتعافي الاقتصاد
lebanon 24
Lebanon24
16/12/2025 10:06:08 Lebanon 24 Lebanon 24
لودريان يطالب بتسريع الاصلاحات وحصرية السلاح و "مؤتمر باريس" معلّق على السلاح
lebanon 24
Lebanon24
16/12/2025 10:06:08 Lebanon 24 Lebanon 24

المملكة العربية السعودية

العربية السعودية

قائد الجيش

الليطاني

السعودية

الاميركي

إسرائيل

المملكة

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
03:00 | 2025-12-16
Lebanon24
02:31 | 2025-12-16
Lebanon24
02:30 | 2025-12-16
Lebanon24
02:30 | 2025-12-16
Lebanon24
02:00 | 2025-12-16
Lebanon24
01:59 | 2025-12-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24