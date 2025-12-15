تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
18
o
بيروت
13
o
طرابلس
16
o
صور
19
o
جبيل
15
o
صيدا
20
o
جونية
13
o
النبطية
7
o
زحلة
9
o
بعلبك
0
o
بشري
10
o
بيت الدين
11
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
جنبلاط حسمها انتخابيا: يوسف دعيبس في عاليه وكريم مروان حمادة في الشوف
Lebanon 24
15-12-2025
|
23:07
A-
A+
photos
0
A+
A-
كتب رضوان الذيب في" الديار":حسم
وليد جنبلاط
ونجله تيمور
جنبلاط
المقعد النيابي في عالية ليوسف دعيبس، مكان النائب الحالي
أكرم شهيب
، وفي
الشوف
ارتفعت أسهم كريم مروان حمادة مجددا، بضغط مباشر من جنبلاط الاب، بعد ان استبعد الاسبوع الماضي، والتسمية باتت محسومة وتنتظر الإعلان الرسمي . ويبقى المقعد الدرزي في حاصبيا متأرجحا، وان كان اسم الوزير السابق مروان خير الدين ما زال متقدما حتى الآن، لكن القرار لن يتخذ الا قبل الاسابيع الاخيرة من موعد الانتخابات .
وبالتالي، فان الصورة الشبه محسومة باتت على الشكل الاتي :
طلال ارسلان
ويوسف دعيبس في عاليه، تيمور جنبلاط وكريم مروان حمادة
في الشوف
،
وائل ابو فاعور
في راشيا، هادي ابو الحسن في
بعبدا
والمتن، وفيصل الصايغ في
بيروت
.
وفي المعلومات، ان جنبلاط الاب ابلغ شهيب بالقرار، وبعيدا عن كل التسريبات والتحليلات التي اشارت الى عدم تقبل الأخير الامر، فان شهيب ابلغ رئيسه التزامه باي قرار صادر عنه، وانه كما كان الى جانب جنبلاط في كل
المحطات
، سيبقى معه في كل الاستحقاقات والقرارات. علما ان الوضع الصحي للنائب شهيب هو السبب الاساسي في تعيين ابن مدينة عالية يوسف دعيبس مكانه، وكان شهيب قد دخل المجلس النيابي منذ العام 1992 على لوائح الحزب "التقدمي
الاشتراكي
"، وعين وزيرا في أكثر من حكومة .
Advertisement
مواضيع ذات صلة
اللجنة الأمنية العليا للانتخابات في العراق: العملية الانتخابية جرت بانسيابية عالية
Lebanon 24
اللجنة الأمنية العليا للانتخابات في العراق: العملية الانتخابية جرت بانسيابية عالية
16/12/2025 10:06:28
16/12/2025 10:06:28
Lebanon 24
Lebanon 24
حماده في ذكرى ميلاد كمال جنبلاط: القتلة في مزبلة التاريخ
Lebanon 24
حماده في ذكرى ميلاد كمال جنبلاط: القتلة في مزبلة التاريخ
16/12/2025 10:06:28
16/12/2025 10:06:28
Lebanon 24
Lebanon 24
اللجنة الموقتة لإدارة واستثمار مرفأ بيروت برئاسة مروان نافي وعضوية كريم شبقلو وفوزي علام ولما حريز وجورج رحال ورامي سمعان وجيهان رزق خطّار
Lebanon 24
اللجنة الموقتة لإدارة واستثمار مرفأ بيروت برئاسة مروان نافي وعضوية كريم شبقلو وفوزي علام ولما حريز وجورج رحال ورامي سمعان وجيهان رزق خطّار
16/12/2025 10:06:28
16/12/2025 10:06:28
Lebanon 24
Lebanon 24
سقوط أخطر المتورطين بقتل عسكريَّين… شعبة المعلومات تحسمها بعملية نوعية عالية الخطورة
Lebanon 24
سقوط أخطر المتورطين بقتل عسكريَّين… شعبة المعلومات تحسمها بعملية نوعية عالية الخطورة
16/12/2025 10:06:28
16/12/2025 10:06:28
Lebanon 24
Lebanon 24
وائل ابو فاعور
وليد جنبلاط
طلال ارسلان
أكرم شهيب
ابو فاعور
الاشتراكي
في الشوف
المحطات
تابع
قد يعجبك أيضاً
مسارات جديدة امام "حزب الله".. واشنطن تستعجل الحل
Lebanon 24
مسارات جديدة امام "حزب الله".. واشنطن تستعجل الحل
03:00 | 2025-12-16
16/12/2025 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
في الكورة.. لافتات تدعو لعدم رمي النفايات في حاويات طرابلس
Lebanon 24
في الكورة.. لافتات تدعو لعدم رمي النفايات في حاويات طرابلس
02:31 | 2025-12-16
16/12/2025 02:31:04
Lebanon 24
Lebanon 24
تعاون بين وزارة الشؤون و جمعية نبع لتعزيز السياسات الاجتماعية
Lebanon 24
تعاون بين وزارة الشؤون و جمعية نبع لتعزيز السياسات الاجتماعية
02:30 | 2025-12-16
16/12/2025 02:30:58
Lebanon 24
Lebanon 24
"الرحلة الكبرى للفينيقيين": جبيل تجمع بين الماضي والمستقبل
Lebanon 24
"الرحلة الكبرى للفينيقيين": جبيل تجمع بين الماضي والمستقبل
02:30 | 2025-12-16
16/12/2025 02:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنان غير جاهز للدخول في الاتفاقيات الابراهيمية
Lebanon 24
لبنان غير جاهز للدخول في الاتفاقيات الابراهيمية
02:00 | 2025-12-16
16/12/2025 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
رحلت بسلام... الموت يُغيّب بطلة "Home and Away" عن 45 عاماً (صورة)
Lebanon 24
رحلت بسلام... الموت يُغيّب بطلة "Home and Away" عن 45 عاماً (صورة)
07:00 | 2025-12-15
15/12/2025 07:00:29
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنانيون يعشقون الكويت.. وكويتيون يردّون
Lebanon 24
لبنانيون يعشقون الكويت.. وكويتيون يردّون
14:00 | 2025-12-15
15/12/2025 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
خطة أميركية متكاملة لإدارة منطقة جنوب الليطاني
Lebanon 24
خطة أميركية متكاملة لإدارة منطقة جنوب الليطاني
09:01 | 2025-12-15
15/12/2025 09:01:00
Lebanon 24
Lebanon 24
رسالة إلى "حزب الله".. القصة في فيديوهات "بشار"!
Lebanon 24
رسالة إلى "حزب الله".. القصة في فيديوهات "بشار"!
07:00 | 2025-12-15
15/12/2025 07:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
توتر خلال تصوير حلقة بسبب سلوك نائبة
Lebanon 24
توتر خلال تصوير حلقة بسبب سلوك نائبة
06:20 | 2025-12-15
15/12/2025 06:20:24
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
03:00 | 2025-12-16
مسارات جديدة امام "حزب الله".. واشنطن تستعجل الحل
02:31 | 2025-12-16
في الكورة.. لافتات تدعو لعدم رمي النفايات في حاويات طرابلس
02:30 | 2025-12-16
تعاون بين وزارة الشؤون و جمعية نبع لتعزيز السياسات الاجتماعية
02:30 | 2025-12-16
"الرحلة الكبرى للفينيقيين": جبيل تجمع بين الماضي والمستقبل
02:00 | 2025-12-16
لبنان غير جاهز للدخول في الاتفاقيات الابراهيمية
01:59 | 2025-12-16
الجمارك تدعو الإعلام الى الاطلاع على مضبوطات طبية خطِرة في بيروت
فيديو
في رسالة مسجلة.. الملك تشارلز يكشف عن تطور لافت في علاجه من السرطان (فيديو)
Lebanon 24
في رسالة مسجلة.. الملك تشارلز يكشف عن تطور لافت في علاجه من السرطان (فيديو)
00:21 | 2025-12-13
16/12/2025 10:06:28
Lebanon 24
Lebanon 24
هل بدأ العدّ التنازلي لعمل عسكري أميركي ضد فنزويلا؟
Lebanon 24
هل بدأ العدّ التنازلي لعمل عسكري أميركي ضد فنزويلا؟
10:00 | 2025-12-11
16/12/2025 10:06:28
Lebanon 24
Lebanon 24
محمد اسكندر يطلق " انسى وطنش ".. وملكة جمال تُشاركه الكليب !
Lebanon 24
محمد اسكندر يطلق " انسى وطنش ".. وملكة جمال تُشاركه الكليب !
05:09 | 2025-12-06
16/12/2025 10:06:28
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24