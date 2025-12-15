جنبلاط حسمها انتخابيا: يوسف دعيبس في عاليه وكريم مروان حمادة في الشوف

كتب رضوان الذيب في" الديار":حسم ونجله تيمور المقعد النيابي في عالية ليوسف دعيبس، مكان النائب الحالي ، وفي ارتفعت أسهم كريم مروان حمادة مجددا، بضغط مباشر من جنبلاط الاب، بعد ان استبعد الاسبوع الماضي، والتسمية باتت محسومة وتنتظر الإعلان الرسمي . ويبقى المقعد الدرزي في حاصبيا متأرجحا، وان كان اسم الوزير السابق مروان خير الدين ما زال متقدما حتى الآن، لكن القرار لن يتخذ الا قبل الاسابيع الاخيرة من موعد الانتخابات .

وبالتالي، فان الصورة الشبه محسومة باتت على الشكل الاتي : ويوسف دعيبس في عاليه، تيمور جنبلاط وكريم مروان حمادة ، في راشيا، هادي ابو الحسن في والمتن، وفيصل الصايغ في .

وفي المعلومات، ان جنبلاط الاب ابلغ شهيب بالقرار، وبعيدا عن كل التسريبات والتحليلات التي اشارت الى عدم تقبل الأخير الامر، فان شهيب ابلغ رئيسه التزامه باي قرار صادر عنه، وانه كما كان الى جانب جنبلاط في كل ، سيبقى معه في كل الاستحقاقات والقرارات. علما ان الوضع الصحي للنائب شهيب هو السبب الاساسي في تعيين ابن مدينة عالية يوسف دعيبس مكانه، وكان شهيب قد دخل المجلس النيابي منذ العام 1992 على لوائح الحزب "التقدمي "، وعين وزيرا في أكثر من حكومة .

