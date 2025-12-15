تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

جنبلاط حسمها انتخابيا: يوسف دعيبس في عاليه وكريم مروان حمادة في الشوف

Lebanon 24
15-12-2025 | 23:07
A-
A+
Doc-P-1455740-639014623047861082.webp
Doc-P-1455740-639014623047861082.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
كتب رضوان الذيب في" الديار":حسم وليد جنبلاط ونجله تيمور جنبلاط المقعد النيابي في عالية ليوسف دعيبس، مكان النائب الحالي أكرم شهيب، وفي الشوف ارتفعت أسهم كريم مروان حمادة مجددا، بضغط مباشر من جنبلاط الاب، بعد ان استبعد الاسبوع الماضي، والتسمية باتت محسومة وتنتظر الإعلان الرسمي . ويبقى المقعد الدرزي في حاصبيا متأرجحا، وان كان اسم الوزير السابق مروان خير الدين ما زال متقدما حتى الآن، لكن القرار لن يتخذ الا قبل الاسابيع الاخيرة من موعد الانتخابات .
وبالتالي، فان الصورة الشبه محسومة باتت على الشكل الاتي : طلال ارسلان ويوسف دعيبس في عاليه، تيمور جنبلاط وكريم مروان حمادة في الشوف، وائل ابو فاعور في راشيا، هادي ابو الحسن في بعبدا والمتن، وفيصل الصايغ في بيروت .
وفي المعلومات، ان جنبلاط الاب ابلغ شهيب بالقرار، وبعيدا عن كل التسريبات والتحليلات التي اشارت الى عدم تقبل الأخير الامر، فان شهيب ابلغ رئيسه التزامه باي قرار صادر عنه، وانه كما كان الى جانب جنبلاط في كل المحطات، سيبقى معه في كل الاستحقاقات والقرارات. علما ان الوضع الصحي للنائب شهيب هو السبب الاساسي في تعيين ابن مدينة عالية يوسف دعيبس مكانه، وكان شهيب قد دخل المجلس النيابي منذ العام 1992 على لوائح الحزب "التقدمي الاشتراكي"، وعين وزيرا في أكثر من حكومة .
Advertisement
مواضيع ذات صلة
اللجنة الأمنية العليا للانتخابات في العراق: العملية الانتخابية جرت بانسيابية عالية
lebanon 24
Lebanon24
16/12/2025 10:06:28 Lebanon 24 Lebanon 24
حماده في ذكرى ميلاد كمال جنبلاط: القتلة في مزبلة التاريخ
lebanon 24
Lebanon24
16/12/2025 10:06:28 Lebanon 24 Lebanon 24
اللجنة الموقتة لإدارة واستثمار مرفأ بيروت برئاسة مروان نافي وعضوية كريم شبقلو وفوزي علام ولما حريز وجورج رحال ورامي سمعان وجيهان رزق خطّار
lebanon 24
Lebanon24
16/12/2025 10:06:28 Lebanon 24 Lebanon 24
سقوط أخطر المتورطين بقتل عسكريَّين… شعبة المعلومات تحسمها بعملية نوعية عالية الخطورة
lebanon 24
Lebanon24
16/12/2025 10:06:28 Lebanon 24 Lebanon 24

وائل ابو فاعور

وليد جنبلاط

طلال ارسلان

أكرم شهيب

ابو فاعور

الاشتراكي

في الشوف

المحطات

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
03:00 | 2025-12-16
Lebanon24
02:31 | 2025-12-16
Lebanon24
02:30 | 2025-12-16
Lebanon24
02:30 | 2025-12-16
Lebanon24
02:00 | 2025-12-16
Lebanon24
01:59 | 2025-12-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24