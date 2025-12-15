تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

احالة 200 مكلف الى النيابة المالية

Lebanon 24
15-12-2025 | 23:08
A-
A+
Doc-P-1455741-639014623270196062.jpg
Doc-P-1455741-639014623270196062.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
كتبت" النهار":بعد نحو أسبوع على إعلان وزير المال ياسين جابر عن إجراءات صارمة ضد "المتهربين ضريبيًا"، من حجز جمركي ومحاكمة بتهم تبييض الأموال، علم أن جابر أحال نحو 200 شخص إلى النيابة العامة المالية. الملاحقات ستطال كل من ترتبت عليه ضرائب ولم يقم بتسديدها، سواء كانوا شركات تتهرب من الضرائب بشكل منظم، أو أفرادًا أفادوا من أعمال "صيرفة" من دون الالتزام بالواجبات الضريبية، إضافة إلى مكلفين تترتب عليهم مبالغ كبيرة ولم يبادروا إلى الدفع.
وعُلم أن إحالة الـ200 مكلف ليست سوى الدفعة الأولى، على أن تُحال ملفات إضافية تباعًا إلى النيابة العامة المالية. ودعت مصادر الوزارة عبر "النهار" المكلفين إلى اغتنام الفترة الممتدة من الآن وحتى نهاية السنة لتسوية أوضاعهم
الضريبية، محذرة من أن الملاحقات القضائية ستُستأنف بزخم أكبر اعتبارًا من مطلع شهر كانون الثاني، من دون أي تساهل إضافي.
وفيما يُرجح أن بعض الذين أفادوا من "صيرفة" غير مدركين لوضعهم الضريبي، تؤكد المصادر أن ذلك لا يعفيهم من المسؤولية. وأكدت أن الوزارة ستلاحق جميع المبالغ المتوجبة، مع إعطاء أولوية للملفات ذات القيم المرتفعة، خصوصًا في ظل محدودية عدد المصرحّين مقارنة بعدد المستفيدين الفعليين من هذا النشاط.
وتزامنًا مع هذه الإجراءات، دخل حيز التنفيذ المرسوم التطبيقي لقانون رفع السرية المصرفية عن المتهربين من الضرائب، ما شكّل نقطة تحول أساسية في قدرة الإدارة المالية على التدقيق والمحاسبة. إذ بات بإمكان وزارة المال، عند الاشتباه بالتهرب، طلب معلومات مفصلة عن الحسابات المصرفية والأموال والأنشطة الاقتصادية، بما فيها أعمال الصيرفة، والحصول على بيانات مباشرة من المصارف لتحديد الضرائب المتوجبة بدقة.
وختمت المصادر بالتشديد على أن "المبادرة الطوعية إلى التصريح وتسديد المستحقات تبقى الخيار الأفضل للمكلفين، تفاديًا للغرامات والملاحقات أمام النيابة العامة المالية، والتي قد تتخذ طابعًا جزائيًا ينتهي بالسجن".  
Advertisement
مواضيع ذات صلة
بدء إعادة التحويلات الخارجية وفق توجيهات النيابة العامة المالية
lebanon 24
Lebanon24
16/12/2025 10:06:34 Lebanon 24 Lebanon 24
هذه حقيقة حصول ضباط الجيش على هبة مالية قبل إحالتهم على التقاعد
lebanon 24
Lebanon24
16/12/2025 10:06:34 Lebanon 24 Lebanon 24
"المالية" تحذر متعهدي الحفلات والمكلفين بالضرائب
lebanon 24
Lebanon24
16/12/2025 10:06:34 Lebanon 24 Lebanon 24
عبد الله: إحالة الإعتماد المطلوب لإستكمال تجمع الأبنية الحكومية في شحيم
lebanon 24
Lebanon24
16/12/2025 10:06:34 Lebanon 24 Lebanon 24

الإدارة المالية

النيابة المالية

النيابة العامة

ياسين جابر

التزام

الملاح

الملا

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
03:00 | 2025-12-16
Lebanon24
02:31 | 2025-12-16
Lebanon24
02:30 | 2025-12-16
Lebanon24
02:30 | 2025-12-16
Lebanon24
02:00 | 2025-12-16
Lebanon24
01:59 | 2025-12-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24