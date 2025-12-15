احالة 200 مكلف الى النيابة المالية

كتبت" النهار":بعد نحو أسبوع على إعلان وزير المال عن إجراءات صارمة ضد "المتهربين ضريبيًا"، من حجز جمركي ومحاكمة بتهم تبييض الأموال، علم أن جابر أحال نحو 200 شخص إلى المالية. الملاحقات ستطال كل من ترتبت عليه ضرائب ولم يقم بتسديدها، سواء كانوا شركات تتهرب من الضرائب بشكل منظم، أو أفرادًا أفادوا من أعمال "صيرفة" من دون الالتزام بالواجبات الضريبية، إضافة إلى مكلفين تترتب عليهم مبالغ كبيرة ولم يبادروا إلى الدفع.

وعُلم أن إحالة الـ200 مكلف ليست سوى الدفعة الأولى، على أن تُحال ملفات إضافية تباعًا إلى العامة المالية. ودعت مصادر الوزارة عبر "النهار" المكلفين إلى اغتنام الفترة الممتدة من الآن وحتى نهاية السنة لتسوية أوضاعهم

الضريبية، محذرة من أن الملاحقات القضائية ستُستأنف بزخم أكبر اعتبارًا من مطلع شهر كانون الثاني، من دون أي تساهل إضافي.

وفيما يُرجح أن بعض الذين أفادوا من "صيرفة" غير مدركين لوضعهم الضريبي، تؤكد المصادر أن ذلك لا يعفيهم من المسؤولية. وأكدت أن الوزارة ستلاحق جميع المبالغ المتوجبة، مع إعطاء أولوية للملفات ذات القيم المرتفعة، خصوصًا في ظل محدودية عدد المصرحّين مقارنة بعدد المستفيدين الفعليين من هذا النشاط.

وتزامنًا مع هذه الإجراءات، دخل حيز التنفيذ المرسوم التطبيقي لقانون رفع السرية المصرفية عن المتهربين من الضرائب، ما شكّل نقطة تحول أساسية في قدرة على التدقيق والمحاسبة. إذ بات بإمكان وزارة المال، عند الاشتباه بالتهرب، طلب معلومات مفصلة عن الحسابات المصرفية والأموال والأنشطة الاقتصادية، بما فيها أعمال الصيرفة، والحصول على بيانات مباشرة من المصارف لتحديد الضرائب المتوجبة بدقة.

وختمت المصادر بالتشديد على أن "المبادرة الطوعية إلى التصريح وتسديد المستحقات تبقى الخيار الأفضل للمكلفين، تفاديًا للغرامات والملاحقات أمام النيابة العامة المالية، والتي قد تتخذ طابعًا جزائيًا ينتهي بالسجن".

