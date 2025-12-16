الجمارك تدعو الإعلام الى الاطلاع على مضبوطات طبية خطِرة في بيروت

دعت ، كل من يرغب من وسائل الاعلام المهتمة، للاطلاع على المضبوطات الطبية من ادوية وهرمونات مهربة ومنتهية الصلاحية في خلال المداهمة، التي قامت بها شعبة المكافحة البرية في ضابطة الجمركية لاحدى الصيدليات في انطلياس، والتي اوقف بنتيجتها صاحب الصيدلية للتوسع بالتحقيق معه، واقفال الصيدلية باشراف المالية، وذلك عند الأولى ظهر اليوم، في مبنى شعبة المكافحة البرية في ضابطة بيروت الجمركية قرب مدخل المرفأ رقم ٣ - مرفأ بيروت.



