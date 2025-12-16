أسبوع سياسي ضاغط.. لبنان في قلب توازنات معقّدة!

يدخل أياماً سياسية حسّاسة تتقاطع فيها حركة الوفود والاجتماعات مع تصعيد إسرائيلي مستمرّ. فالحراك الدبلوماسي الذي تشهده ، سواء عبر زيارة رئيس الوزراء المصري أو من خلال انعقاد لجنة الميكانيزم بحضور السفير سيمون كرم للمرة الثانية، يجري في ظل واقع ميداني ضاغط، حيث تستمر الاغتيالات واستهداف المدنيين ومنازلهم، بما يؤكد أن التطورات السياسية لا تنفصل عن مسار عدواني يُستخدم للضغط والتأثير في اتجاهات المرحلة المقبلة.



ضمن هذا السياق، بدأت تظهر معطيات عن مقاربة أميركية تقوم على منح الجيش مهلة إضافية لتنفيذ القرار الحكومي المتصل بملف سلاح " " جنوب الليطاني. وتشير المعطيات إلى حديث عن تمديد قصير، قد يترافق مع إجراءات أكثر حساسية تطال المنازل والأملاك الخاصة، ما يفتح الباب أمام نقاش واسع حول طبيعة هذا المسار وحدوده. فالجنوب، الذي يعيش أساساً تحت ضغط أمني متواصل، يُعاد وضعه أمام خطوات تُقدَّم كجزء من مقاربة أمنية، فيما قد تحمل في طياتها تداعيات تتجاوز الإطار المعلن.



بالتوازي، يُعاد تنشيط خطاب داخلي يقوم على التهويل بحرب إسرائيلية وشيكة، ويُستخدم هذا الخطر كوسيلة ضغط سياسية لدفع البلاد نحو مسارات محدّدة. وفي هذا الإطار، تتبنّى مجموعة من "السياديين" هذا الخطاب بوصفه أداة لإعادة إنتاج مناخ استسلامي، يُقدَّم فيه الرضوخ كخيار واقعي وحيد.



في المقابل، جاء موقف الأمين العام لـ"حزب الله" الشيخ نعيم قاسم ليؤطّر المرحلة بهدوء سياسي واضح، وذلك من خلال التأكيد أن لبنان دخل مرحلة جديدة تتحمّل فيها الجهات الدولية مسؤولية مواجهة العدوان، مع التشديد على خيار الصمود والتعاون مع الدولة لمنع استسلام البلاد. وفي هذا السياق، ترى مصادر سياسية مطّلعة أن هذا الموقف يرسم معادلة سياسية مختلفة تقوم على تثبيت الشراكة الوطنية في مواجهة الضغوط، ويعيد النقاش إلى إطار سيادي جامع يوازن بين حماية البلد ومنع تحويل التهديد الخارجي إلى أداة ابتزاز داخلي.



ووسط هذه التطورات، يبرز أداء يوسف رجّي كأحد أكثر العناصر إثارة للجدل. فبحسب المصادر، أدّى سلوك رجّي إلى افتعال توتر دبلوماسي مع في توقيت شديد الحساسية، ما اعتُبر خروجاً واضحاً عن سياسة الدولة الرسمية. وتلفت المصادر الى أن هذا الأداء لا يمكن فصله عن خط "القوات "، التي تبدي غضباً متزايداً من أي مسار سياسي لا يقود إلى مواجهة مباشرة مع ملف السلاح، وتتعامل مع الضغوط الخارجية بوصفها فرصة لا يجب تفويتها.



وتشير المصادر إلى أن تصعيد "القوات"، سياسياً وإعلامياً، يأتي بالتوازي مع تكثيف التواصل الأميركي مع رئيس الجمهورية جوزاف عون ورئيس مجلس النواب ، في محاولة لرسم ملامح تسوية سياسية جديدة الملامح، وترى المصادر أن هذا المسار زاد من حدّة التشنّج، ورفع منسوب الرهان لدى "القوات" على ضغط خارجي قادر على فرض وقائع جديدة.



في هذا الإطار، يستمر التصعيد كعامل ضغط مباشر، مع سعي واضح للفصل بين المسار السياسي والمسار العسكري، واستخدام الميدان لفرض شروط سياسية. وتشير المعطيات إلى أن الضغوط لا تقتصر على ملف السلاح، بل تمتد إلى أفكار تتعلق باستباحة الأملاك الخاصة وطرح مناطق اقتصادية عند الحدود، ما يضيف بعداً جديداً للمواجهة يتجاوز الجانب الأمني.



في الخلاصة، يقف لبنان أمام مرحلة دقيقة تتداخل فيها الحركة الدبلوماسية مع المسارات الأمنية، ويترافق الضغط السياسي مع عدوان ميداني مستمر. ووسط هذا المشهد المتشابك، يظهر بوضوح عجز الدولة عن إدارة الانقسام القائم وضبط تداعياته، فيما تتوزّع المواقف الداخلية بين مقاربات متناقضة في التعامل مع الضغوط الخارجية. وعلى هذا الأساس، تتحدّد معالم المرحلة المقبلة وفق ميزان القوى الداخلي وقدرته على تحمّل كلفة الخيارات المطروحة، في ظل غياب رؤية سياسية جامعة.

