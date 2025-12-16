رجي يواصل لقاءاته في بروكسل وتأكيد على الدعم الاوروبي للبنان

بحث وزير الخارجية يوسف رجي، مع ممثلة الشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي كايا كالاس، التطورات في لبنان والمنطقة وسبل تعزيز الشراكة الثنائية.
وأكدت كالاس "استعداد الاتحاد الأوروبي لدعم لبنان في مختلف المجالات، والعمل على الارتقاء بالشراكة اللبنانية الاوروبية الى العلاقة الاستراتيجية والشاملة فور تنفيذ الإصلاحات المطلوبة".
ورحّبت" بالتقدّم الذي حققه لبنان حتى الآن في تنفيذ الاصلاحات وتعزيز حصرية السلاح بيد الدولة".
كما التقى رجي المفوضة الأوروبية لشؤون المتوسط دوبروڤكا سويتشا، وتناول البحث الإصلاحات والوضع في الجنوب ودعم الجيش اللبناني كممر للاستقرار.
والتقى وزير الخارجية أيضا نظيرته الإيرلندية الين ماكنتي التي أكدت أن" استقرار لبنان بات مسألة أوروبية بامتياز، نظرًا لانعكاساته المباشرة على أمن المنطقة. وجددت التزام بلادها بقوات اليونيفيل".