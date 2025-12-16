تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

رجي يواصل لقاءاته في بروكسل وتأكيد على الدعم الاوروبي للبنان

Lebanon 24
16-12-2025 | 03:40
A-
A+
Doc-P-1455876-639014787090405527.jpg
Doc-P-1455876-639014787090405527.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger

بحث وزير الخارجية يوسف رجي، مع ممثلة الشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي كايا كالاس، التطورات في لبنان والمنطقة وسبل تعزيز الشراكة الثنائية.

وأكدت كالاس "استعداد الاتحاد الأوروبي لدعم لبنان في مختلف المجالات، والعمل على الارتقاء بالشراكة اللبنانية الاوروبية الى العلاقة الاستراتيجية والشاملة فور تنفيذ الإصلاحات المطلوبة".

ورحّبت" بالتقدّم الذي حققه لبنان حتى الآن في تنفيذ الاصلاحات وتعزيز حصرية السلاح بيد الدولة".

كما التقى رجي  المفوضة الأوروبية لشؤون المتوسط دوبروڤكا سويتشا، وتناول البحث الإصلاحات والوضع في الجنوب ودعم الجيش اللبناني كممر للاستقرار.

والتقى وزير الخارجية أيضا  نظيرته الإيرلندية  الين ماكنتي التي أكدت أن" استقرار لبنان بات مسألة أوروبية بامتياز، نظرًا لانعكاساته المباشرة على أمن المنطقة. وجددت التزام بلادها بقوات اليونيفيل".

 

Advertisement
مواضيع ذات صلة
اتحاد بلديات الخروب الشمالي يواصل لقاءاته السياسية لدعم المشاريع الإنمائية
lebanon 24
Lebanon24
16/12/2025 14:24:53 Lebanon 24 Lebanon 24
رجي في بروكسيل: انسحاب إسرائيل ودعم الجيش على طاولة الاتحاد الأوروبي
lebanon 24
Lebanon24
16/12/2025 14:24:53 Lebanon 24 Lebanon 24
فادي علامة يلتقي وفد بولوني لتوسيع آفاق الدعم الأوروبي للبنان
lebanon 24
Lebanon24
16/12/2025 14:24:53 Lebanon 24 Lebanon 24
رجي التقى نظيره العماني: عُمان تؤكد دعمها لبسط سلطة الحكومة اللبنانية واسترجاع قرارها الوطني
lebanon 24
Lebanon24
16/12/2025 14:24:53 Lebanon 24 Lebanon 24

الاتحاد الأوروبي

الشؤون الخارجية

الجيش اللبناني

وزير الخارجية

اللبنانية

الأوروبي

إيرلندي

الثنائي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
04:58 | 2025-12-16
Lebanon24
07:20 | 2025-12-16
Lebanon24
07:20 | 2025-12-16
Lebanon24
07:18 | 2025-12-16
Lebanon24
07:17 | 2025-12-16
Lebanon24
07:16 | 2025-12-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24