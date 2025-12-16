طوني فرنجيه: ما يشهده لبنان اليوم هو مسارٌ لبناء الأمل

أكد النائب أن "ما يشهده اليوم هو مسارٌ لبناء الأمل، قائم على وقائع سياسية بدأنا نلمس نتائجها بشكل واضح".

وقال من : "جئنا إلى فخامة الرئيس لتهنئته بالأعياد، وللتهنئة أيضاً بنتائج زيارة قداسة البابا وحسن التنظيم".

وشدد على أن "ما يقوم به الجيش والدولة هو أكثر من ممتاز، سواء من حيث الانتشار، أو سحب السلاح، أو ضبط النفس على المستوى اللبناني، الأمر الذي يجنّب البلاد أي توتّر جديد"، في حين تمنى على ممارسة الضغط على لوقف الاعتداءات.

كما لفت فرنجيه إلى أن "العلاقة بين رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب والحكومة ممتازة".