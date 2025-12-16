تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
لبنان

طوني فرنجيه: ما يشهده لبنان اليوم هو مسارٌ لبناء الأمل

Lebanon 24
16-12-2025 | 03:49
أكد النائب طوني فرنجيه أن "ما يشهده لبنان اليوم هو مسارٌ لبناء الأمل، قائم على وقائع سياسية بدأنا نلمس نتائجها بشكل واضح".

 

وقال فرنجيه من قصر بعبدا: "جئنا إلى فخامة الرئيس لتهنئته بالأعياد، وللتهنئة أيضاً بنتائج زيارة قداسة البابا وحسن التنظيم".

 

وشدد على أن "ما يقوم به الجيش والدولة هو أكثر من ممتاز، سواء من حيث الانتشار، أو سحب السلاح، أو ضبط النفس على المستوى اللبناني، الأمر الذي يجنّب البلاد أي توتّر جديد"، في حين تمنى على المجتمع الدولي ممارسة الضغط على إسرائيل لوقف الاعتداءات.

 

كما لفت فرنجيه إلى أن "العلاقة بين رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب والحكومة ممتازة".

