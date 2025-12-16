جثة داخل حقل في بلدة كفرصير.. وتحقيقات لكشف ملابسات ما جرى

عُثر الثلاثاء على جثة أحد الأشخاص داخل حقل في بلدة كفرصير، وفق ما أفادت مندوبة " ".وحضرت القوى الأمنية إلى المكان، وبوشرت التحقيقات اللازمة لمعرفة ملابسات الحادث.