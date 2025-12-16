كتل قطبية باردة تضرب لبنان.. الحرارة دون معدلاتها متى سيخف تأثيرها؟

أفادت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية ان تأثير المنخفض الجوي المصحوب بكتل هوائية باردة قطبية المنشأ يخف عن والحوض الشرقي للمتوسط مع بقاء بعض التقلبات المحلية حتى صباح يوم غد الاربعاء مع درجات حرارة دون معدلاتها الموسمية خاصة في المناطق الشمالية والداخلية بسبب سيطرة الرياح الشمالية الباردة ومن المتوقع أن تسيطر منطقة من الضغط الجوي المرتفع يوم الخميس تؤدي الى ارتفاع بدرجات الحرارة.



طقس المتوقع في لبنان:



اليوم الثلاثاء:

غائم جزئياً مع انخفاض طفيف بدرجات الحرارة والتي تصبح دون معدلاتها الموسمية ، يتكون الضباب على المرتفعات وتتساقط خفيفة محلية صباحاً مع بعض الثلوج الخفيفة على ارتفاع ١٥٠٠ متر وما فوق يتخللها حدوث انفراجات واسعة خلال النهار، تنشط الرياح أحيانا يرتفع معها موج البحر، تعود الأمطار ليلاً خاصة في المناطق الجنوبية والداخلية ويتدنى مستوى تساقط الثلوج ويلامس الـ ١٢٠٠ متر فجر الأربعاء.



الأربعاء:

غائم جزئياً صباحا مع انخفاض إضافي طفيف بدرجات الحرارة واحتمال تساقط بعض الأمطار المحلية في المناطق الجنوبية مع ثلوج خفيفة على ارتفاع ١٢٠٠ متر، يستقر الطقس تدريجياً خلال النهار ويتحول إلى قليل الغيوم مع انخفاض بنسبة الرطوبة .



الخميس:

قليل الغيوم مع ارتفاع محدود بدرجات الحرارة والتي تبقى دون معدلاتها الموسمية .



الجمعة:

قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات وارتفاع اضافي بدرجات الحرارة والتي تلامس معدلاتها النهارية

