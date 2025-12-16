تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

كتل قطبية باردة تضرب لبنان.. الحرارة دون معدلاتها متى سيخف تأثيرها؟

Lebanon 24
16-12-2025 | 04:05
A-
A+
Doc-P-1455885-639014800412156340.jpg
Doc-P-1455885-639014800412156340.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أفادت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية ان تأثير المنخفض الجوي المصحوب بكتل هوائية باردة قطبية المنشأ يخف عن لبنان والحوض الشرقي للمتوسط  مع بقاء بعض التقلبات المحلية حتى صباح يوم غد الاربعاء مع درجات حرارة دون معدلاتها الموسمية خاصة في المناطق الشمالية والداخلية بسبب سيطرة الرياح الشمالية الباردة ومن المتوقع أن تسيطر منطقة من الضغط الجوي المرتفع يوم الخميس تؤدي الى ارتفاع بدرجات الحرارة. 

طقس المتوقع في لبنان:

اليوم الثلاثاء:  
غائم جزئياً مع انخفاض طفيف بدرجات الحرارة والتي تصبح دون معدلاتها الموسمية ، يتكون الضباب على المرتفعات وتتساقط خفيفة محلية صباحاً مع بعض الثلوج الخفيفة على ارتفاع ١٥٠٠ متر وما فوق يتخللها حدوث انفراجات واسعة خلال النهار، تنشط الرياح أحيانا يرتفع معها موج البحر، تعود الأمطار ليلاً خاصة في المناطق الجنوبية والداخلية ويتدنى مستوى تساقط الثلوج ويلامس الـ ١٢٠٠ متر فجر الأربعاء.

الأربعاء:  
غائم جزئياً صباحا مع انخفاض إضافي طفيف بدرجات الحرارة واحتمال تساقط بعض الأمطار المحلية في المناطق الجنوبية مع ثلوج خفيفة على ارتفاع ١٢٠٠ متر، يستقر الطقس تدريجياً خلال النهار ويتحول إلى قليل الغيوم مع انخفاض بنسبة الرطوبة .

الخميس:  
قليل الغيوم مع ارتفاع محدود بدرجات الحرارة والتي تبقى دون معدلاتها الموسمية .

الجمعة:  
قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات وارتفاع اضافي بدرجات الحرارة والتي تلامس معدلاتها النهارية
Advertisement
مواضيع ذات صلة
ثلوج وكتل قطبية باردة.. منخفض جوي جديد سيضرب لبنان
lebanon 24
Lebanon24
16/12/2025 14:25:30 Lebanon 24 Lebanon 24
الحرارة ستتدنى إلى ما دون الصفر.. موجة قطبية ستعبر جبال لبنان ونصيحة من الأب خنيصر
lebanon 24
Lebanon24
16/12/2025 14:25:30 Lebanon 24 Lebanon 24
آتٍ من البحر الأسود: منخفض عاصف سيضرب لبنان.. الحرارة دون معدلاتها وثلوج على هذا الإرتفاع
lebanon 24
Lebanon24
16/12/2025 14:25:30 Lebanon 24 Lebanon 24
آخر خبر عن المنخفض الجوي الذي سيضرب لبنان.. كتل هوائية باردة وأمطار اعتبارا من هذا اليوم
lebanon 24
Lebanon24
16/12/2025 14:25:30 Lebanon 24 Lebanon 24

الحوض الشرقي

لبنان وا

الشمالي

الشمال

لبنان

جوي ✊

الري

حيان

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:58 | 2025-12-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:23 | 2025-12-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:23 | 2025-12-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:20 | 2025-12-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:20 | 2025-12-16 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
04:58 | 2025-12-16
Lebanon24
07:23 | 2025-12-16
Lebanon24
07:23 | 2025-12-16
Lebanon24
07:20 | 2025-12-16
Lebanon24
07:20 | 2025-12-16
Lebanon24
07:18 | 2025-12-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24