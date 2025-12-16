تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
لبنان

مرتّينوس: جامعة الحكمة علمتني القانون والحياة معًا

Lebanon 24
16-12-2025 | 04:01
Doc-P-1455888-639014824506230914.jpg
زارنقيب المحامين في بيروت عماد مرتينوس جامعة الحكمة في فرن الشباك تعبيرًا عن شكره ووفائه للجامعة التي تخرّج منها في كلية الحقوق.
وتأتي هذه الزيارة ضمن سلسلة لقاءات يعتزم النقيب عقدها في جامعات لبنانية بعد تلقيه دعوات رسمية، ورافقه في الجولة النقيب السابق فادي مصري وأعضاء مجلس النقابة.

كان في استقبال الوفد رئيس الجامعة البروفسور جورج نعمة ونوابه وعميد كلية الحقوق الدكتور شادي سعد اضافة الى أعضاء مجلسي الجامعة والكلية.

نعمة

رئيس الجامعة البروفسور جورج نعمة رحب بالنقيب الجديد ووفد النقابة مؤكدًا أن "قيمًا مشتركة تجمع بين الجامعة ونقابة المحامين.

 

وشدد على أن "جامعة الحكمة المؤتمنة على هذه الرسالة تحافظ، بتوصيات وليّها راعي أبرشية بيروت للموارنة المطران بولس عبد الساتر، على قيم أربع أساسية هي الحرية واحترام كرامة الإنسان والعدالة والمسؤولية الاجتماعية، وذلك في مختلف أنشطتها الأكاديمية والثقافية والمهنية.

 

اما مرتينوس فأبدى تقديره للجامعة التي "قدمت له المعرفة القانونية مع المعرفة الإنسانية والأخلاقية"، وقال: "هنا بدأت الحكاية، سلام عليكِ يا حكمة الناس، يا سلوكًا في الحياة قبل أي أمر آخر. من المقاعد انطلقنا، وإلى القواعد نعود، فالطريق إلى البعيد يبدأ من هنا، من مقعد صغير في جامعة كبيرة. هذه جامعة تشرّف خريجيها، ويشرّفها خريجوها، وأنا واحدٌ منهم. كم فهمت لاحقًا كيف كانت إدارة كلية الحقوق في جامعة الحكمة تزاوج بين النظري والعملي، بين المحاضرات والتطبيقات، وذلك منذ سنوات الاختصاص الأولى.

 

أضاف: "علمتني جامعتي أن أتقن الصوت العميق، الذي يعلو بعمقه على الصخب والضجيج - هكذا تكون المرافعات. علمتني جامعتي أن أفكر مرتين قبل أن أتوكّل، أن أسبر ما في الفكر قبل ما تنطق به الشفاه، أن أستمع قبل أن أعلّق، أن أفهم قبل أن أتبنّى أو أعترض، وأن أتبصّر قبل أن أحكم".  

 

وختم مؤكدًا "استمرار التعاون مع الجامعة"، مبديًا سعادته بزيارتها "التي هي الأولى حيث لديه دعوات لزيارة جامعات أخرى سيلبيها في المرحلة اللاحقة".

 

 
نقابة المحامين

مجلس النقابة

رئيس الجامعة

أكاديمية

ام علي

بيروت

الحكمة

لبنان

