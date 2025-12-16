البعريني: تكتل الاعتدال الوطني يبحث غداً المشاركة في جلسة البرلمان الخميس

أكد النائب أن "تكتل سيجتمع غدًا لاتخاذ القرار المناسب بشأن الحضور إلى جلسة مجلس النواب الخميس من عدمه"، مؤكداً "الحرص على اتخاذ القرار الذي يصبّ في مصلحة البلد والمواطنين".

ولفت في حديث إلى "صوت كلّ "، إلى أن "هناك إشكالية في موضوع قانون الانتخاب لجهة انتخاب المغتربين وكل فريق له حساباته الخاصة"، قائلًا: "مراعاة كل الأطراف مطلوبة ولكن ليس على حساب المواطنين ونحن نعيش أسوأ مرحلة في لبنان بسبب الموضوع الاسرائيلي والملفات الداخلية والانكماش الاقتصادي، وإذا لم تحصل انفراجات في نهاية العام فلبنان قد يتجه إلى وضع مأساوي".

وعن مصير الانتخابات النيابية، أكد البعريني أنه "لم يصدر أي كلام رسمي ولكن سمعنا أن التأجيل وارد"، لافتاً إلى أن "الإصرار على تعديل القانون من عدمه قد يكون سببًا في تأجيل الانتخابات". وأشار إلى أن "موضوع حصر السلاح بيد الدولة يلعب دورًا مهمًا، فإذا حصل حصر السلاح قد تجرى الانتخابات في موعدها، إنما إذا حصل تأخير في حصر السلاح فقد تتأجل الانتخابات".