تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

البعريني: تكتل الاعتدال الوطني يبحث غداً المشاركة في جلسة البرلمان الخميس

Lebanon 24
16-12-2025 | 04:18
A-
A+
Doc-P-1455895-639014810112695106.jpg
Doc-P-1455895-639014810112695106.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger

 أكد النائب وليد البعريني أن "تكتل الاعتدال الوطني سيجتمع غدًا لاتخاذ القرار المناسب بشأن الحضور إلى جلسة مجلس النواب الخميس من عدمه"، مؤكداً "الحرص على اتخاذ القرار الذي يصبّ في مصلحة البلد والمواطنين". 

ولفت في حديث إلى "صوت كلّ لبنان إلى أن "هناك إشكالية في موضوع قانون الانتخاب لجهة انتخاب المغتربين وكل فريق له حساباته الخاصة"، قائلًا: "مراعاة كل الأطراف مطلوبة ولكن ليس على حساب المواطنين ونحن نعيش أسوأ مرحلة في لبنان بسبب الموضوع الاسرائيلي والملفات الداخلية والانكماش الاقتصادي، وإذا لم تحصل انفراجات في نهاية العام فلبنان قد يتجه إلى وضع مأساوي". 

وعن مصير الانتخابات النيابية، أكد البعريني أنه "لم يصدر أي كلام رسمي ولكن سمعنا أن التأجيل وارد"، لافتاً إلى أن "الإصرار على تعديل القانون من عدمه قد يكون سببًا في تأجيل الانتخابات". وأشار إلى أن "موضوع حصر السلاح بيد الدولة يلعب دورًا مهمًا، فإذا حصل حصر السلاح قد تجرى الانتخابات في موعدها، إنما إذا حصل تأخير في حصر السلاح فقد تتأجل الانتخابات".

Advertisement
مواضيع ذات صلة
البعريني: مستمرون في خط الاعتدال والإنماء
lebanon 24
Lebanon24
16/12/2025 14:25:50 Lebanon 24 Lebanon 24
"الاعتدال الوطني": حماية التعليم الرسمي ضرورة وطنية لضمان مستقبل الأجيال
lebanon 24
Lebanon24
16/12/2025 14:25:50 Lebanon 24 Lebanon 24
مجلس الأمن الدولي يعقد جلسة الخميس لبحث التطورات في السودان (الجزيرة)
lebanon 24
Lebanon24
16/12/2025 14:25:50 Lebanon 24 Lebanon 24
اجتماعٌ لتكتل "الجمهورية القوية".. وتوجه لمقاطعة جلسة الثلاثاء
lebanon 24
Lebanon24
16/12/2025 14:25:50 Lebanon 24 Lebanon 24

الاعتدال الوطني

وليد البعريني

البرلمان

طراف

كالي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:58 | 2025-12-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:23 | 2025-12-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:23 | 2025-12-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:20 | 2025-12-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:20 | 2025-12-16 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
04:58 | 2025-12-16
Lebanon24
07:23 | 2025-12-16
Lebanon24
07:23 | 2025-12-16
Lebanon24
07:20 | 2025-12-16
Lebanon24
07:20 | 2025-12-16
Lebanon24
07:18 | 2025-12-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24