تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

اتحاد بلديات قضاء صور يدين الاعتداء على رئيس بلدية وادي جيلو

Lebanon 24
16-12-2025 | 05:00
A-
A+
Doc-P-1455922-639014835021440301.jpg
Doc-P-1455922-639014835021440301.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger

دان رئيس اتحاد بلديات قضاء صور حسن دبوق الاعتداء الذي تعرّض له رئيس بلدية وادي جيلو حسين خازم، أثناء قيامه بواجباته في الحفاظ على النظام العام، من قبل "مجموعة من الشبان المتفلّتين من خارج البلدة".

وطالب في بيان الأجهزة المختصة "بملاحقة المعتدين ومحاسبتهم وإنزال أشدّ العقوبات بحقهم، تأكيدًا لهيبة القانون وحمايةً للمسؤولين أثناء أداء مهامهم".

وفي هذا الإطار، أجرى دبوق اتصالًا برئيس بلدية وادي جيلو، معربًا عن" استنكاره الشديد لهذا الاعتداء الآثم"، ومؤكدًا" تضامنه الكامل مع رئيس البلدية وأعضاء المجلس البلدي"، ومشدّدًا على "ضرورة عدم التهاون مع أي اعتداء يطال الأمن والنظام العام".

Advertisement
مواضيع ذات صلة
الرئيس عون يدين الإعتداء الذي وقع في سيدني
lebanon 24
Lebanon24
16/12/2025 14:26:15 Lebanon 24 Lebanon 24
اتحاد لجان الأهل في المدارس يدين المخالفات في انتخابات الأنطونية – غزير
lebanon 24
Lebanon24
16/12/2025 14:26:15 Lebanon 24 Lebanon 24
مستشفى صيدا يدين الاعتداء على الطاقم التمريضي في طرابلس
lebanon 24
Lebanon24
16/12/2025 14:26:15 Lebanon 24 Lebanon 24
نقابة المستشفيات تدين الاعتداء على طاقم سير الضنية
lebanon 24
Lebanon24
16/12/2025 14:26:15 Lebanon 24 Lebanon 24

أعضاء المجلس البلدي

المجلس البلدي

أعضاء المجلس

رئيس اتحاد

حسين خازم

حسن دبوق

ادي جيلو

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:58 | 2025-12-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:23 | 2025-12-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:23 | 2025-12-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:20 | 2025-12-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:20 | 2025-12-16 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
04:58 | 2025-12-16
Lebanon24
07:23 | 2025-12-16
Lebanon24
07:23 | 2025-12-16
Lebanon24
07:20 | 2025-12-16
Lebanon24
07:20 | 2025-12-16
Lebanon24
07:18 | 2025-12-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24