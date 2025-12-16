اتحاد بلديات قضاء صور يدين الاعتداء على رئيس بلدية وادي جيلو

دان رئيس اتحاد بلديات قضاء صور حسن دبوق الاعتداء الذي تعرّض له رئيس بلدية وادي جيلو حسين خازم، أثناء قيامه بواجباته في الحفاظ على النظام العام، من قبل "مجموعة من الشبان المتفلّتين من خارج البلدة".
وطالب في بيان الأجهزة المختصة "بملاحقة المعتدين ومحاسبتهم وإنزال أشدّ العقوبات بحقهم، تأكيدًا لهيبة القانون وحمايةً للمسؤولين أثناء أداء مهامهم".
وفي هذا الإطار، أجرى دبوق اتصالًا برئيس بلدية وادي جيلو، معربًا عن" استنكاره الشديد لهذا الاعتداء الآثم"، ومؤكدًا" تضامنه الكامل مع رئيس البلدية وأعضاء المجلس البلدي"، ومشدّدًا على "ضرورة عدم التهاون مع أي اعتداء يطال الأمن والنظام العام".