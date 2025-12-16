اتحاد بلديات قضاء صور يدين الاعتداء على رئيس بلدية وادي جيلو

دان بلديات الاعتداء الذي تعرّض له رئيس بلدية ، أثناء قيامه بواجباته في الحفاظ على النظام العام، من قبل "مجموعة من الشبان المتفلّتين من خارج البلدة".

وطالب في بيان الأجهزة المختصة "بملاحقة المعتدين ومحاسبتهم وإنزال أشدّ بحقهم، تأكيدًا لهيبة القانون وحمايةً للمسؤولين أثناء أداء مهامهم".

وفي هذا الإطار، أجرى دبوق اتصالًا برئيس بلدية وادي ، معربًا عن" استنكاره الشديد لهذا الاعتداء الآثم"، ومؤكدًا" تضامنه الكامل مع رئيس البلدية وأعضاء "، ومشدّدًا على "ضرورة عدم التهاون مع أي اعتداء يطال الأمن والنظام العام".