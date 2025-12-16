تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان
إعلاميون في جولة الميلاد.. البترون تعرض "سبع محطات" وتعد بجولتين
Lebanon 24
16-12-2025
|
05:08
لبّى عشرات الإعلاميين والصحافيين من مختلف الوسائل
اللبنانية
والعربية والعالمية دعوة مدينة البترون، برعاية النائب
جبران باسيل
وحضوره، وشاركوا في جولة خاصة شملت
المحطات
الميلادية السبع المنتشرة في أرجاء المدينة.
وتهدف الجولة إلى نقل صورة البترون كـ"مدينة الميلاد" و"عاصمة الميلاد في
الشرق الأوسط
"، ضمن تجربة وُصفت بأنها غير مسبوقة وتسعى إلى وضع
لبنان
على مستوى جديد يوازي ما تشهده عواصم أوروبية وعالمية خلال موسم الأعياد.
وأبدى الإعلاميون المشاركون إعجابهم بما شاهدوه من حيث حجم النشاطات والأعداد القياسية للزوار والأجواء الميلادية الاستثنائية، معتبرين أن المدينة قدّمت تجربة متكاملة بكل المقاييس. واختُتمت الجولة بعشاء في ساحة "Diaspora Village" ضمن أجواء احتفالية عكست روح الميلاد ورسالة البترون إلى اللبنانيين والمغتربين والزوار.
واستكمالاً لهذه الجولة، أُعلن عن تنظيم جولتين إضافيتين خلال الأسبوع المقبل لتوسيع دائرة المشاركة الإعلامية وتعزيز موقع البترون كوجهة ميلادية أساسية في المنطقة. (الوكالة الوطنية للإعلام)
