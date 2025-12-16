إعلاميون في جولة الميلاد.. البترون تعرض "سبع محطات" وتعد بجولتين

لبّى عشرات الإعلاميين والصحافيين من مختلف الوسائل والعربية والعالمية دعوة مدينة البترون، برعاية النائب وحضوره، وشاركوا في جولة خاصة شملت الميلادية السبع المنتشرة في أرجاء المدينة.



وتهدف الجولة إلى نقل صورة البترون كـ"مدينة الميلاد" و"عاصمة الميلاد في "، ضمن تجربة وُصفت بأنها غير مسبوقة وتسعى إلى وضع على مستوى جديد يوازي ما تشهده عواصم أوروبية وعالمية خلال موسم الأعياد.



وأبدى الإعلاميون المشاركون إعجابهم بما شاهدوه من حيث حجم النشاطات والأعداد القياسية للزوار والأجواء الميلادية الاستثنائية، معتبرين أن المدينة قدّمت تجربة متكاملة بكل المقاييس. واختُتمت الجولة بعشاء في ساحة "Diaspora Village" ضمن أجواء احتفالية عكست روح الميلاد ورسالة البترون إلى اللبنانيين والمغتربين والزوار.



واستكمالاً لهذه الجولة، أُعلن عن تنظيم جولتين إضافيتين خلال الأسبوع المقبل لتوسيع دائرة المشاركة الإعلامية وتعزيز موقع البترون كوجهة ميلادية أساسية في المنطقة. (الوكالة الوطنية للإعلام)

