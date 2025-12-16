مصلحة الليطاني توقف معملين في مشغرة وجزين لصيانة الأنفاق المائية المرتبطة بمعامل الإنتاج الكهرومائي

أعلنت المصلحة الوطنية لنهر ، وبالتنسيق مع ، أنّها قامت اليوم الثلاثاء بتوقيف كلٍّ من معمل إبراهيم عبد العال، الواقع قرب بلدة مشغرة – ، ومعمل بولس أرقش، الكائن قرب بلدة – قضاء ، على أن يستمر هذا التوقف حتى مساء يوم 22 كانون الأول 2025.وفي هذا السياق، باشرت المصلحة بتفريغ نفق عبد العال – جزين – أنان من المياه وفتح مداخله في كلّ من وادي جزين ووادي سحمر. ويبلغ طول هذا النفق نحو 17 كيلومتراً، وقطره حوالى 3.5 أمتار، وهو مخصّص لنقل ما يقارب 22 متراً مكعباً من المياه في الثانية. ويأتي هذا التوقيف الكلي بهدف إجراء كشف ميداني شامل على النفق، لتحديد أعمال الصيانة الطارئة والدورية اللازمة، بما يضمن سلامة تشغيله واستدامة أدائه في نقل المياه اللازمة لتشغيل معملي بولس أرقش وشارل حلو، بقدرة إجمالية تبلغ 156 ميغاواط.كما أعلنت المصلحة أنّها قامت بإبلاغ الجهات الأمنية المختصة ومديرية الدفاع المدني، لمؤازرة ثلاث فرق من مهندسي المصلحة الذين سيباشرون أعمال الكشف يومي الخميس والسبت الواقعين في 18 و20 الجاري، ولا سيّما في مواقع مداخل النفق في أنان ووادي جزين ووادي سحمر، بمحاذاة معمل إبراهيم عبد العال.وأكدت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني أنّها كثّفت الأعمال المطلوبة وضاعفت فرقها الفنية، حرصاً على إنجاز هذه المهمة في أقصر وقت ممكن، بما يسمح بإعادة معامل الليطاني إلى الإنتاج ودعم شبكة الكهرباء العامة فور توافر المتساقطات.