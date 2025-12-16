بالأسماء... إنتخاب أعضاء الهيئة الإداريّة للجنة مهرجانات بعلبك الدولية

صدر عن الدولية البيان التالي:

اجتمعت بتاريخ 15/12/2025 الساعة الثالثة والنصف بعد الظهر وانتخبت بالتزكية السيّدات والسادة التاليين لعضوية الهيئة الادارية:

- رنى حديد - لبنى خليل - دبانه - ألغا طراد - جمانة - - رفيق معوشي - نبيل نجار - اعتدال – زينه صالح - .

ومن ثم عقدت الهيئة الادارية المنتخبة اجتماعاً تمَ فيه تكليف السيدات والسادة الاعضاء بالمهمة التالية:

-للرئاسة: نايلة

-لنيابة الرئاسة: جمانة دبانه – رفيق معوشي

-لأمانة الصندوق: نبيل نجار

-لأمانة السر: ألغا طراد