"فرحة ولادنا هي معنى العيد".. شباب الرجاء يفتتحون مركزهم الجديد في بصاليم

وأقيم النشاط في الطابق الأرضي من الجمعية بحلتها الجديدة تحت عنوان "فرحة ولادنا هي معنى العيد"، حيث شارك الأطفال في برنامج ترفيهي أدخل البهجة إلى قلوبهم وعزّز روح المشاركة والمحبة بين الرعايا الثلاث: المارونية ممثلة بالخوري طوني ، والروم الأرثوذكس ممثلة بالأب يوحنا عازار، والروم الملكيين الكاثوليك ممثلة بالأب أكرم .وفي كلمته، شدّد رئيس جمعية شباب الرجاء الإعلامي ماجد بو هدير على أهمية الحفاظ على أمانة استمرارية رسالة الجمعية الهادفة إلى تعزيز روح التضامن وبناء الإنسان ونشر قيم الوحدة والتآخي وترسيخ روح المحبة والتكاتف، مؤكداً الالتزام بأمانة المؤسسين وفي طليعتهم المونسنيور الراحل توفيق بو هدير الذي حمل طوال مسيرته راية المحبة الشمولية.بدوره، هنّأ المطران بو نجم الجمعية على المبادرة، مشيراً إلى أن عيد الميلاد يذكّر بأن الله يأتي "في البساطة والمحبة والرجاء"، وأن وجود الجميع مع الأطفال هو تذكير بأن العناية "بأصغر إخوتنا" تعني الترحيب بالمسيح في حياتنا.وفي ختام اللقاء، جرى توزيع الهدايا على الأطفال.