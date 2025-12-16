تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
لبنان

ورشة عمل حول "مراقبة الشبكات والأمن السيبراني" في جامعة المدينة - طرابلس

Lebanon 24
16-12-2025 | 06:03
نظّمت كلية الهندسة وتكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع فرع طلاب IEEE في جامعة المدينة ورشة تقنية تفاعلية بعنوان "مراقبة الشبكات مقابل مراقبة الأمن السيبراني".

قدم للورشة  جمال تفتافه إختصاصي تكنولوجيا المعلومات والأمن السيبراني، حيث استعرض محتوى علميا وتطبيقيا متقدما حول مفاهيم المراقبة التقنية، مدعما ذلك بعروض عملية تطبيقية ونقاشات تفاعلية، سلطت الضوء على أحدث أطر المراقبة وأفضل الممارسات المهنية المعتمدة في هذا المجال.

وقد شهدت الورشة تفاعلا  من الطلاب، و اكتسبوا معارف ورؤى عملية قيّمة حول آليات تحليل سلوك الأنظمة، واكتشاف المؤشرات غير الاعتيادية، وتعزيز الوعي الظرفي ضمن البيئات الرقمية. كما أبرزت الجلسة الأهمية المحورية لاعتماد استراتيجيات المراقبة المتكاملة في بناء أنظمة رقمية مرنة وموثوقة وآمنة، وهي مهارات أساسية لمهندسي وخبراء تكنولوجيا المعلومات في عصرنا الحالي. (الوكالة الوطنية للإعلام)
لبنان

أفراح ومناسبات

الوكالة الوطنية للإعلام

الوطنية للإعلام

الوكالة الوطنية

جامعة المدينة

كلية الهندسة

رنا ❗️

الهند

