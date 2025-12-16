قرب أحد المنازل في الجنوب... إليكم ما قام به العدوّ الإسرائيليّ

أفادت مندوبة " "، أنّ قوة إسرائيليّة تسللت الى بلدة في ، ورفعت أعلاماً اسرائيلية بالقرب من أحد المنازل.

وبحسب المعلومات، وضعت قوّات العدوّ صناديق ذخيرة فارغة ومفخخة، سيعمل الجيش على تفجيرها.