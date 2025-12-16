تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان
قرب أحد المنازل في الجنوب... إليكم ما قام به العدوّ الإسرائيليّ
16-12-2025
06:03
أفادت مندوبة "
لبنان 24
"، أنّ قوة إسرائيليّة تسللت الى بلدة
الضهيرة
في
جنوب لبنان
، ورفعت أعلاماً اسرائيلية بالقرب من أحد المنازل.
وبحسب المعلومات، وضعت قوّات العدوّ صناديق ذخيرة فارغة ومفخخة، سيعمل الجيش على تفجيرها.
جنوب لبنان
الإسرائيلي
لبنان 24
إسرائيل
الضهيرة
لبنان
