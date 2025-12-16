تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
|
|
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
لبنان

خريس يزور جرحى مخيم البص.. وتحذير من "فوضى السلاح"

Lebanon 24
16-12-2025 | 06:09
Doc-P-1455954-639014877493495169.png
Doc-P-1455954-639014877493495169.png photos 0
تفقد النائب علي خريس الجرحى الذين أُصيبوا جراء إطلاق النار العشوائي يوم أمس في مخيم البص عند مدخل مدينة صور، خلال زيارة قام بها إلى مستشفى جبل عامل، حيث اطمأن إلى أوضاعهم الصحية وتمنى لهم الشفاء العاجل.

وخلال الزيارة، انتقد خريس "استمرار ظاهرة استعمال السلاح المتفلت بين أيدي المواطنين"، معتبراً أن استخدامه في غير محله "يشكل خطراً داهماً على الأمن الاجتماعي"، ويعرّض الأبرياء للاستهداف في أرواحهم وأرزاقهم "من دون أي مبرر".

وأكد أن "فوضى السلاح لا تخدم أي قضية، بل تضرب الاستقرار الأهلي وتزرع الخوف في نفوس المواطنين"، داعياً القوى الأمنية إلى اتخاذ إجراءات "صارمة ورادعة" بحق المخالفين والمرتكبين، بعيداً عن أي أهداف أو حسابات سياسية أو غيرها.

وشدد خريس على أن من حق المواطن أن يشعر بالأمان والاستقرار خلال عمله وحياته اليومية، وأن مسؤولية حماية هذا الحق تقع على عاتق الدولة ومؤسساتها الأمنية، حفاظاً على السلم الأهلي وكرامة الناس وسلامتهم.
