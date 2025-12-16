خريس يزور جرحى مخيم البص.. وتحذير من "فوضى السلاح"

تفقد النائب الجرحى الذين أُصيبوا جراء إطلاق النار العشوائي يوم أمس في مخيم البص عند مدخل مدينة صور، خلال زيارة قام بها إلى مستشفى ، حيث اطمأن إلى أوضاعهم الصحية وتمنى لهم الشفاء العاجل.



وخلال الزيارة، انتقد "استمرار ظاهرة استعمال السلاح المتفلت بين أيدي المواطنين"، معتبراً أن استخدامه في غير محله "يشكل خطراً داهماً على الأمن الاجتماعي"، ويعرّض الأبرياء للاستهداف في أرواحهم وأرزاقهم "من دون أي مبرر".



وأكد أن "فوضى السلاح لا تخدم أي قضية، بل تضرب الاستقرار الأهلي وتزرع الخوف في نفوس المواطنين"، داعياً القوى الأمنية إلى اتخاذ إجراءات "صارمة ورادعة" بحق المخالفين والمرتكبين، بعيداً عن أي أهداف أو حسابات سياسية أو غيرها.



وشدد خريس على أن من حق المواطن أن يشعر بالأمان والاستقرار خلال عمله وحياته اليومية، وأن مسؤولية حماية هذا الحق تقع على عاتق الدولة ومؤسساتها الأمنية، حفاظاً على السلم الأهلي وكرامة الناس وسلامتهم.

