عبد الله: كل التضامن مع المعتصمين الناجحين في امتحانات المساعدين القضائيين

كتب النائب على منصة "اكس":"كل التضامن مع المعتصمين الناجحين في امتحانات المساعدين القضائيين أمام قصر العدل".



أضاف: "استمرارية وانتاجية قصور العدل والمحاكم تحتاج ان نرفدها بالطاقات الجديدة، وهذا حق لهم ،بما يسهل تسريع المحاكمات والإجراءات المرتبطة بشؤون الناس وعمل والمحامين".

