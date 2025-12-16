اجتماع في غرفة طرابلس لتطوير المظهر الحضاري والجمالي والبيئي للمدينة

عُقد في غرفة التجارة والصناعة والزراعة في والشمال اجتماع تشاركي خُصص للبحث في سبل تطوير المظهر الحضاري والجمالي والبيئي لمدينة طرابلس، بمشاركة رئيس الغرفة توفيق دبوسي، رئيس بلدية طرابلس الدكتور ، نقيب المهندسين في المهندس ، رئيسة جمعية "للخير أنا وأنت" السيدة ياسمين غمراوي زيادة، عضو الميناء وضاح عدرة، المهندسين طلال الحسن وسليم نشابة، ورئيس جمعية "بيات" نصري .



وبحسب بيان الغرفة، تمحور اللقاء حول تعزيز التعاون والتنسيق بين الجهات المعنية بما يسهم في إبراز طرابلس كمدينة نموذجية على المستويين الحضري والجمالي، وتحفيز النشاط الاقتصادي والاجتماعي والإنمائي، انطلاقاً من دور البلدية في التخطيط والتنفيذ، وبمواكبة ودعم من الشركاء.



وأشار البيان إلى أن الاجتماع عكس تقارباً في الرؤى وترسيخاً لمفهوم الشراكة البنّاءة بين القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني، بهدف إعداد تصور متكامل لتحسين المشهد العام في المدينة، ولا سيما في ما يتعلق بتجميل مداخلها من مستديرات ووسطيات وفق أساليب حديثة تواكب التطلعات العمرانية والحضرية وتضمن التنمية المستدامة لطرابلس.

