1.5 مليون دولار... شبكة واحدة فازت بجائزة "اللوتو" الكبرى

فازت شبكة واحدة يوم أمس، بجائزة "اللوتو" الكبرى، التي بلغت قيمتها أكثر من 136 مليار ليرة لبنانيّة، أيّ 1.5 مليون دولار.

وتجدر الإشارة إلى أنّ الأرقام الرابحة هي: 16 و18 و30 و31 و32 و35، بينما الرقم الإضافيّ هو 2.