إنجاز جديد لطلاب اللبنانية

فاز طلاب من عدد من كليات بالمراتب الثلاث الأولى في مسابقة رقمية لطلاب نظمها المركز الرقمي الفرنكوفوني التابع للوكالة الجامعية للفرنكوفونية "AUF". وقدّم 12 فريقاً طلابياً مشاريعهم التي اعتمدت بشكل أساسي على عنصري التعاون والابتكار، تحت إشراف مدربين متخصصين.



وجاءت النتائج على الشكل الآتي:



– مشروع "Darsi Fun": تطبيق طوّره طلاب من (3) يساعد الأطفال على الدراسة بمتعة أكبر.



– مشروع "Zero Waste Network": مشروع طوّره طلاب من (1) يدمج في محلات السوبر ماركت للكشف المبكر عن تواريخ انتهاء صلاحية المنتجات، بما يسمح بعرضها بأسعار منخفضة قبل انتهاء صلاحيتها.



الجائزة الثالثة – مشروع "Waste X": تطبيق جوّال طوّره طلاب من (3) لتشجيع فرز النفايات عبر دمج الذكاء الاصطناعي.

