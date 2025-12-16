تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
لبنان

"دائي كرم" وشركاؤه في العصابة دخلوا من سوريا إلى لبنان خلسة... قوى الأمن أوقفتهم وهذا ما اعترفوا به

Lebanon 24
16-12-2025 | 06:40
Doc-P-1455967-639014895905972795.jpeg
Doc-P-1455967-639014895905972795.jpeg photos 0
صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة البلاغ التّالي:

  في إطار المتابعة اليوميّة التي تقوم بها قطعات قوى الأمن الداخلي لمكافحة جميع أنواع الجرائم وتوقيف مرتكبيها، توافرت معطيات لدى مكتب مكافحة جرائم السّرقات الدّوليّة في وحدة الشّرطة القضائيّة حول إقدام أشخاص على تأليف عصابة لاستئجار سيّارات وتزوير مستنداتها وبيعها، وبعد أن قاموا بتنفيذ أكثر من /12/ عمليّة، لاذوا بالفرار إلى خارج الأراضي اللّبنانية.

  بنتيجة الاستقصاءات والتّحريّات التي قامت بها عناصر المكتب المذكور، تم تحديد كامل أفراد العصابة المذكورة، كما توافرت معطيات عن نيّتهم في الدّخول إلى لبنان خلسةً، عبر الحدود اللّبنانية – السّورية، لاستكمال نشاطهم الإجرامي.

  من خلال المتابعة الحثيثة، تمكّن المكتب من توقيفهم بعمليّتين نوعيّتين في العريضة وضبية، وهم كلٌّ من:

– هـ . ع. (مواليد عام 1994، لبناني الجنسيّة) وهو موقوف سابق لعدّة مرّات بحرم تزوير، ضُبِطَ بحوزته هويّات لبنانيّة، رخص قيادة، شهادات أنقاض سيّارات، ورخص سير مركبات، جميعها مزوّرة.

 – ش. ح. (مواليد عام 1991، عراقية الجنسيّة) وهي زوجة الأول وتشاركه في عمليّات استئجار السّيّارات.

– ي. س. (مواليد عام 1978، لبناني الجنسيّة) المعروف بـ “دائي كرم”، أوقف سابقًا عدّة مرّات بجرم تزوير، احتيال، تحرّش وابتزاز فتيات، وسرقة مصاغ ومجوهرات، وضُبِطَ بحوزته رخصة سير مركبة مزوّرة، وقطعة من الذهب المزيّف.

   بالتّحقيق معهم، اعترفوا بإقدامهم على تأليف عصابة تقوم باستئجار مركبات آليّة من مكاتب لتأجير السّيّارات، ومن ثم تزوير مستنداتها لدى أحد الأشخاص المطلوبين -العمل جارٍ لتوقيفه- ليُصار بعد ذلك إلى بيعها.

    لذلك، وبناءً على إشارة القضاء المختص، تُعمِّم المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي صورهم، وتطلب من الذين وقعوا ضحيّة أعمالهم وتعرّفوا إليهم، الحضور إلى مكتب مكافحة جرائم السّرقات الدّوليّة، الكائن في ثكنة العقيد الشّهيد جوزف ضاهر – بوليفار كميل شمعون، أو الاتّصال على أحد الرقمين: 292724-01 أو 289000-01، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونيّة اللّازمة.
 
قوى الأمن الداخلي

شعبة العلاقات

مكتب مكافحة

القضاء

عراقية

لبنان

شمعون

Lebanon24
15:58 | 2025-12-16
Lebanon24
15:30 | 2025-12-16
Lebanon24
15:20 | 2025-12-16
Lebanon24
14:57 | 2025-12-16
Lebanon24
14:38 | 2025-12-16
Lebanon24
14:15 | 2025-12-16
