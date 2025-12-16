تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
لبنان

العبسي يترأس قداس الميلاد ورأس السنة

Lebanon 24
16-12-2025 | 06:48
اعلن الديوان البطريركي في بطريركية أنطاكية وسائر المشرق للروم الملكيين الكاثوليك في بيان، ان "صاحب الغبطة يوسف العبسي سيحتفل بقداس عيدي الميلاد ورأس السنة عند الساعة العاشرة من صباح يوم السبت في 20 كانون الاول الجاري في كنيسة القديسة حنة ـ في المقر البطريركي في الربوة. ويستقبل بعده المهنئين حتى الأولى بعد الظهر  ومن الثالثة حتى السادسة مساء". 
