العبسي يترأس قداس الميلاد ورأس السنة

اعلن في وسائر المشرق للروم في بيان، ان "صاحب الغبطة سيحتفل بقداس عيدي الميلاد ورأس السنة عند الساعة العاشرة من صباح يوم السبت في 20 كانون الاول الجاري في القديسة حنة ـ في المقر البطريركي في الربوة. ويستقبل بعده المهنئين حتى الأولى بعد الظهر ومن الثالثة حتى السادسة مساء".

