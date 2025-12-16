السفير قبلان قدّم أوراق إعتماده الى أمير قطر

قدم السفير بلال قبلان أوراق إعتماده الى أمير الشيخ بن ، ويقال في تصريح انه "يتطلع السفير خلال مهمته في إلى الحفاظ على متانة العلاقات المميزة"، شاكراً لدولة قطر "كل الدعم الذي تقدمه للبنان ولإحتضانها أبناء ".



كما تقدم بالتهنئة إلى أمير البلاد وإلى الشعب الشقيق "بأطيب التبريكات"لمناسبة العيد الوطني.

