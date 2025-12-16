رئيس الجامعة اللبنانية الثقافية: بري أكّد أنّ ودائع اللبنانيين مقدسة

استقبل في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة الرئيس الجديد للجامعة الثقافية في العالم الدكتور إبراهيم قسطنطين والأمين العام المركزي محمد رسلان وأعضاء الهيئة الإدارية الجديدة بحضور رئيس مجلس الامناء في الجامعة اللبنانية الثقافية في العالم الرئيس السابق للجامعة عباس فواز، وذلك في زيارة بروتوكولية بعد إنجاز الجامعة لانتخابات الهيئة الإدارية الجديدة، كما كانت الزيارة مناسبة لعرض الاوضاع العامة لاسيما أوضاع الجاليات اللبنانية في مناطق انتشارها.



وبعد الزيارة تحدث رئيس الجامعة الدكتور إبراهيم قسطنطين قائلاً: "إجتمعنا مع دولة الرئيس الأستاذ وتباحثنا بشؤون الجاليات اللبنانية ، وقدمنا له الشكر على دعمه الدائم لمسيرة الجامعة الوطنية والإغترابية ، كما بحثنا مواضيع عديدة، وشكرناه مجدداً لانه على الدوام هو سند لهذه المؤسسة والداعم الأساسي لها ولمشروعها الإغترابي والوطني ، ونقلنا اليه تحيات أعضاء الجامعة العالمية وتحيات المجالس الوطنية والمجالس القارية، وكنا مرتاحين ومتفائلين للوضع ، وقد طمأنا دولة الرئيس على أن مسيرة الجامعة هي مسيرة وطنية وعندها ثلاث أهداف دعم وحدة الإغتراب اللبناني ، دعم والشعب اللبناني ودعم الدولة اللبنانية".



وأضاف قسطنطين: "الإغتراب ككتلة وطنية داعمة للبنان هو لوبي هائل يشجع ويجعل من لبنان وقضاياه منتشرة في العالم أجمع من اجل أن يقدم الصورة الإيجابية عن بلدنا الحبيب الذي يجب ان لا ننساه أبداً" .



وتابع: "ذكرت لدولة الرئيس بأنني تركت البلد بعمر 13 سنة رجعت اليه بعد 50 سنة ، لم ولن ننسى لبنان هو على الدوام في قلبنا ، لم ننسى اللغة العربية ودائماً بأي بلد كان لبنان في قلبنا، لبنان نحبه ونحب الشعب اللبناني".



وختم قسطنطين: "كلمة اساسية أكد عليها دولة الرئيس بأن ودائع اللبنانيين المقيمين والمغتربين هي ودائع مقدسة وهي يجب ان تعود لاصحابها" .



كما تابع الرئيس المستجدات السياسية والاوضاع العامة في لبنان والمنطقة والعلاقات الثنائية بين لبنان والجمهورية الاسلامية خلال إستقباله السفير لدى لبنان مجتبى اماني.

