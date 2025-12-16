تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

رئيس الجامعة اللبنانية الثقافية: بري أكّد أنّ ودائع اللبنانيين مقدسة

Lebanon 24
16-12-2025 | 06:50
A-
A+
Doc-P-1455971-639014900194025533.jpg
Doc-P-1455971-639014900194025533.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة الرئيس الجديد للجامعة اللبنانية الثقافية في العالم الدكتور إبراهيم قسطنطين والأمين العام المركزي في الجامعة محمد رسلان وأعضاء الهيئة الإدارية الجديدة بحضور رئيس مجلس الامناء في الجامعة اللبنانية الثقافية في العالم الرئيس السابق للجامعة عباس فواز، وذلك في زيارة بروتوكولية بعد إنجاز الجامعة لانتخابات الهيئة الإدارية الجديدة، كما كانت الزيارة مناسبة لعرض الاوضاع العامة لاسيما أوضاع الجاليات اللبنانية في مناطق انتشارها.

وبعد الزيارة تحدث رئيس الجامعة الدكتور إبراهيم قسطنطين قائلاً: "إجتمعنا مع دولة الرئيس الأستاذ نبيه بري وتباحثنا بشؤون الجاليات اللبنانية ، وقدمنا له الشكر على دعمه الدائم لمسيرة الجامعة الوطنية والإغترابية ، كما بحثنا مواضيع عديدة، وشكرناه مجدداً لانه على الدوام هو سند لهذه المؤسسة والداعم الأساسي لها ولمشروعها الإغترابي والوطني ، ونقلنا اليه تحيات أعضاء الجامعة العالمية وتحيات المجالس الوطنية والمجالس القارية، وكنا مرتاحين ومتفائلين للوضع ، وقد طمأنا دولة الرئيس على أن مسيرة الجامعة هي مسيرة وطنية وعندها ثلاث أهداف دعم وحدة الإغتراب اللبناني ، دعم لبنان والشعب اللبناني ودعم الدولة اللبنانية".

وأضاف قسطنطين: "الإغتراب ككتلة وطنية داعمة للبنان هو لوبي هائل يشجع ويجعل من لبنان وقضاياه منتشرة في العالم أجمع من اجل أن يقدم الصورة الإيجابية عن بلدنا الحبيب الذي يجب ان لا ننساه أبداً" .

وتابع: "ذكرت لدولة الرئيس بأنني تركت البلد بعمر 13 سنة رجعت اليه بعد 50 سنة ، لم ولن ننسى لبنان هو على الدوام في قلبنا ، لم ننسى اللغة العربية ودائماً بأي بلد كان لبنان في قلبنا، لبنان نحبه ونحب الشعب اللبناني".

وختم قسطنطين: "كلمة اساسية أكد عليها دولة الرئيس بأن ودائع اللبنانيين المقيمين والمغتربين هي ودائع مقدسة وهي يجب ان تعود لاصحابها" .

كما تابع الرئيس بري المستجدات السياسية والاوضاع العامة في لبنان والمنطقة والعلاقات الثنائية بين لبنان والجمهورية الاسلامية الإيرانية خلال إستقباله السفير الإيراني لدى لبنان مجتبى اماني.
 
 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الجامعة الثقافية تبحث مع السفيرة بري جهود إنهاء الاحتلال
lebanon 24
Lebanon24
16/12/2025 23:09:08 Lebanon 24 Lebanon 24
الجامعة اللبنانية الثقافية في العالم أدانت الاعتداء الإرهابي في بوندي بيتش في أستراليا
lebanon 24
Lebanon24
16/12/2025 23:09:08 Lebanon 24 Lebanon 24
الجامعة اللبنانية الثقافية في العالم - المملكة المتحدة تحتفل بالاستقلال
lebanon 24
Lebanon24
16/12/2025 23:09:08 Lebanon 24 Lebanon 24
الجامعة اللبنانية الثقافية في العالم نعت طليع حمدان
lebanon 24
Lebanon24
16/12/2025 23:09:08 Lebanon 24 Lebanon 24

رئيس مجلس النواب نبيه بري

الأمين العام

في الجامعة

الإيرانية

نبيه بري

الإيراني

الجمهوري

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
15:58 | 2025-12-16
Lebanon24
15:30 | 2025-12-16
Lebanon24
15:20 | 2025-12-16
Lebanon24
14:57 | 2025-12-16
Lebanon24
14:38 | 2025-12-16
Lebanon24
14:15 | 2025-12-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24