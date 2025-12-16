تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
لبنان

جمعية اتحاد إذاعات الدول العربية تجتمع في تونس.. وفلحه أثنى على دور إدارة الاتحاد العامة

Lebanon 24
16-12-2025 | 07:04
Doc-P-1455977-639014907519787601.png
عقدت الجمعية العامة لاتحاد إذاعات الدول العربية اجتماعها في دورتها الخامسة والأربعين في مقر الاتحاد في تونس، بمشاركة ممثلي الإذاعات والتلفزيونات العربية ووزارات الإعلام ومؤسسات إعلامية عربية ودولية.

وشارك لبنان بوفد ترأسه المدير العام لوزارة الإعلام الدكتور حسان فلحه وضم مدير "إذاعة لبنان" محمد غريب. وخلال الاجتماع، جرى التجديد للدورة المقبلة لمستشار وزير الإعلام السعودي محمد بن فهد الحارثي رئيساً للاتحاد، مع اختيار الكويتي محمد عبد المحسن العواش نائباً أول، وانتخاب رئيس شبكة الإعلام العراقي الوزير عبد الكريم حمادي نائباً ثانياً.

كما تم التجديد للأمين العام للاتحاد المهندس عبدالرحيم سليمان لعامين مقبلين في إدارة الاتحاد. وخلال الاجتماع أيضاً، تم تشكيل المجلس التنفيذي لاتحاد إذاعات الدول العربية وفق قوانين الاتحاد، إضافة إلى تشكيل المكتب التنفيذي للشؤون الطارئة لدورة عامي 2026 و2027.

وكان سبق اجتماع الجمعية العامة اجتماع تنسيقي لرؤساء الوفود المشاركة، شارك فيه عن لبنان الدكتور حسان فلحه ومحمد غريب، حيث جرى بحث عمل الاتحاد للمرحلة المقبلة وآليات التعاون المشترك. وأكد فلحه "ضرورة هذا التعاون لما فيه مصلحة العمل الإعلامي العربي المشترك"، مثنياً على التنسيق المستمر لتطوير الآليات المساعدة بما يخدم عمل الاتحاد والتعاون بين وسائل الإعلام العربية.

وتطرق فلحه إلى عمل الاتحاد في المرحلة السابقة، منوهاً بدور الإدارة العامة التي "كان لها دور في جعل اتحاد إذاعات الدول العربية مؤسسة مثمرة ومنتجة" على المستويات الإعلامية والاستثمارية بما يدعم استمراره في جمع الشمل الإعلامي العربي.

وعقد الوفد اللبناني اجتماعات جانبية مع عدد من الوفود المشاركة ومع المدير العام للاتحاد المهندس عبدالرحيم سليمان، وتم التأكيد على أهمية تضافر الجهود لاستمرار عمل الاتحاد ودوره في تطوير الإعلام العربي المشترك والتعاون مع مؤسسات إعلامية دولية، إضافة إلى التوافق على التجديد للإدارة الحالية لدورة جديدة.

وفي سياق الاجتماع، أُعيد انتخاب الجزائر رئيساً لمركز التبادلات الإذاعية والتلفزيونية التابع للاتحاد ومقره الجزائر العاصمة. كما عُرضت تقارير مصورة عن أعمال الاتحاد في المرحلة السابقة على مستوى الدورات التدريبية والتبادلات الإذاعية والتلفزيونية الإخبارية والبرامجية، ومهرجان الإذاعة والتلفزيون، والمسابقات والندوات، فضلاً عن التقارير المتعلقة بالأعمال الاستثمارية وأبرز مستجداتها.
