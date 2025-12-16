إشتباكات وتوتّر... ما الذي يشهده مُخيّم الرشيديّة؟

أفادت مندوبة " "، عن وقوع إشتباكات في مخيّم الرشيدية في ، بين المسؤولين في " " وجمال سلمون، بسبب خلافات على تسليم المكاتب.

وأشارت إلى نقل جريحين إلى المستشفى، بينما لا يزال الوضع الأمنيّ متوتّراً حتّى الآن.