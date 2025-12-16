تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان
رجي في بروكسيل: انسحاب إسرائيل ودعم الجيش على طاولة الاتحاد الأوروبي
Lebanon 24
16-12-2025
|
07:13
photos
عقد
وزير الخارجية
والمغتربين يوسف رجي صباح اليوم لقاءً موسّعاً في بروكسيل مع سفراء اللجنة السياسية والأمنية لمجلس
الاتحاد الأوروبي
التي تضم 27 دولة، وبحث معهم الأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية في
لبنان
، متوقفاً عند جهود الحكومة للنهوض والصعوبات القائمة، ولا سيما ملف الاحتلال
الإسرائيلي
.
وشدد رجي على ضرورة الضغط على
إسرائيل
للانسحاب من النقاط الخمس التي لا تزال تحتلها في جنوب لبنان، والإفراج عن الأسرى ووقف الاعتداءات العسكرية اليومية، داعياً الدول الأوروبية إلى ألا تقتصر المفاوضات مع
إيران على
الملف النووي والصواريخ الباليستية، وأن تشمل أيضاً مسألة أذرعها في المنطقة.
وأكد أهمية القرار الحكومي "التاريخي" بحصر السلاح بيد الدولة وبسط سلطتها وسيادتها بقواها الذاتية على كامل الأراضي
اللبنانية
. كما تطرق إلى مرحلة ما بعد انتهاء مهام "اليونيفيل" في نهاية العام المقبل، وإلى ضرورة تعزيز الدعم
الأوروبي
والدولي للجيش، إضافة إلى الإصلاحات الاقتصادية ومواضيع الاهتمام المشترك.
من جهتهم، أعرب السفراء عن دعم دولهم لقرارات الحكومة اللبنانية، واهتمام الاتحاد الأوروبي برفع العلاقة مع لبنان إلى مستوى شراكة استراتيجية، وزيادة المساعدات بشكل كبير بعد توقيع الحكومة على الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، مؤكدين دعمهم للجيش ومسار الإصلاح. وفي ختام اللقاء، دعا رجي السفراء إلى زيارة لبنان للاطلاع ميدانياً على الأوضاع. (الوكالة الوطنية للإعلام)
