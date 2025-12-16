تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
لبنان

رجي في بروكسيل: انسحاب إسرائيل ودعم الجيش على طاولة الاتحاد الأوروبي

Lebanon 24
16-12-2025 | 07:13
Doc-P-1455983-639014913312934909.png
Doc-P-1455983-639014913312934909.png photos 0
عقد وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي صباح اليوم لقاءً موسّعاً في بروكسيل مع سفراء اللجنة السياسية والأمنية لمجلس الاتحاد الأوروبي التي تضم 27 دولة، وبحث معهم الأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية في لبنان، متوقفاً عند جهود الحكومة للنهوض والصعوبات القائمة، ولا سيما ملف الاحتلال الإسرائيلي.

وشدد رجي على ضرورة الضغط على إسرائيل للانسحاب من النقاط الخمس التي لا تزال تحتلها في جنوب لبنان، والإفراج عن الأسرى ووقف الاعتداءات العسكرية اليومية، داعياً الدول الأوروبية إلى ألا تقتصر المفاوضات مع إيران على الملف النووي والصواريخ الباليستية، وأن تشمل أيضاً مسألة أذرعها في المنطقة.

وأكد أهمية القرار الحكومي "التاريخي" بحصر السلاح بيد الدولة وبسط سلطتها وسيادتها بقواها الذاتية على كامل الأراضي اللبنانية. كما تطرق إلى مرحلة ما بعد انتهاء مهام "اليونيفيل" في نهاية العام المقبل، وإلى ضرورة تعزيز الدعم الأوروبي والدولي للجيش، إضافة إلى الإصلاحات الاقتصادية ومواضيع الاهتمام المشترك.

من جهتهم، أعرب السفراء عن دعم دولهم لقرارات الحكومة اللبنانية، واهتمام الاتحاد الأوروبي برفع العلاقة مع لبنان إلى مستوى شراكة استراتيجية، وزيادة المساعدات بشكل كبير بعد توقيع الحكومة على الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، مؤكدين دعمهم للجيش ومسار الإصلاح. وفي ختام اللقاء، دعا رجي السفراء إلى زيارة لبنان للاطلاع ميدانياً على الأوضاع. (الوكالة الوطنية للإعلام)
