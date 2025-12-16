تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
لبنان

المدير العام لأمن الدولة زار مرفأ بيروت

Lebanon 24
16-12-2025 | 07:16
استقبل رئيس مجلس الإدارة المدير العام لمرفأ بيروت مروان النفّي، اليوم ، المدير العام للمديرية العامة لأمن الدولة اللواء الركن إدكار لاوندس، الذي زاره مهنئاً بتسلمه مهامه الجديدة.

وجرى خلال اللقاء البحث في الأوضاع العامة وسبل تعزيز التنسيق والتعاون بين إدارة المرفأ والمديرية العامة لأمن الدولة، مع التأكيد على ضرورة تطبيق القوانين لضمان حسن سير العمل وحماية الموظفين من أي تجاوزات.

وفي الإطار نفسه، التقى المديرين في المرفأ، وتم التشديد على" أهمية استمرار التواصل بين الجانبين لمتابعة الإجراءات القانونية، بما يخدم المصلحة العامة".
 
