المدير العام لأمن الدولة زار مرفأ بيروت

استقبل لمرفأ مروان النفّي، اليوم ، المدير العام للمديرية العامة لأمن الدولة اللواء الركن إدكار لاوندس، الذي مهنئاً بتسلمه مهامه الجديدة.



وجرى خلال اللقاء البحث في الأوضاع العامة وسبل تعزيز التنسيق والتعاون بين والمديرية العامة لأمن الدولة، مع التأكيد على ضرورة تطبيق القوانين لضمان العمل وحماية الموظفين من أي تجاوزات.



وفي الإطار نفسه، التقى المديرين في المرفأ، وتم التشديد على" أهمية استمرار التواصل بين الجانبين لمتابعة الإجراءات القانونية، بما يخدم المصلحة العامة".

