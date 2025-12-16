تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

شقير يطلق مجلس الأعمال اللبناني الإماراتي في غرفة بيروت

Lebanon 24
16-12-2025 | 07:17
A-
A+
Doc-P-1455986-639014915008001311.png
Doc-P-1455986-639014915008001311.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
ترأس رئيس الهيئات الاقتصادية ورئيس غرفة بيروت وجبل لبنان الوزير السابق محمد شقير اجتماعاً لمجلس الأعمال اللبناني الإماراتي في الغرفة، خُصّص لإطلاق المجلس بهدف تنمية وتطوير العلاقات الاقتصادية بين لبنان والإمارات.

ويتألف مجلس إدارة مجلس الأعمال اللبناني الإماراتي من: وسيم ضاهر، سفيان الصالح، نيكولا بو خاطر، وسام العريس، داني ريشا، نزيه حمد، أسامة شقير، جاك غازي صراف، زياد المنلا، سليم الزير، نايلة عبود عرنيد، رجا الخطيب، ميشال أبشي، عفيف نصولي، رامي الجسر، جون تامر، ندى عبد الصمد، فيصل أبوزكي ونعمان عطالله.

وفي بداية الاجتماع، شدد شقير على أهمية تفعيل المجلس انسجاماً مع العلاقات التاريخية والأخوية بين البلدين، لافتاً إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن مقررات القمة اللبنانية الإماراتية بين رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون ورئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، والتي عُقدت خلال زيارة الرئيس عون إلى الإمارات. وأوضح أن المجلس يضم نخبة من رجال الأعمال اللبنانيين الذين تربطهم علاقات تجارية مع الإمارات، معرباً عن ثقته بأن المجلس سيساهم في إحداث نقلة نوعية في العلاقات الاقتصادية الثنائية. كما أكد أن الهيئات الاقتصادية وغرفة بيروت وجبل لبنان ستكونان إلى جانب المجلس لدفع العلاقات قدماً.

وخلال الاجتماع، جرى انتخاب هيئة مكتب المجلس، وجاءت على النحو الآتي: وسيم ضاهر رئيساً، سفيان الصالح نائباً للرئيس، نيكولا بو خاطر أميناً عاماً، وسام العريس أميناً للمال، وداني ريشا ونزيه حمد عضوين مستشارين.

وبعد الانتخابات، شكر ضاهر شقير على ثقته واهتمامه بتفعيل مجلس رجال الأعمال اللبناني الإماراتي، مؤكداً أن المجلس سيعمل كفريق لوضع "خارطة طريق" لتنمية وتطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين على أن تُنجز في وقت قريب، مشيراً إلى وجود فرص ومجالات تعاون متعددة سيتم العمل عليها كأولوية.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الجديد: يصل رئيس مجلس الأعمال السعودي-اللبناني عبد الله الحبيب والوفد المرافق مساء اليوم
lebanon 24
Lebanon24
16/12/2025 23:10:41 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس مجلس الأعمال اللبناني في الكويت: ندعو المغتربين للتسجيل والمشاركة بانتخابات 2026
lebanon 24
Lebanon24
16/12/2025 23:10:41 Lebanon 24 Lebanon 24
شقير: القطاع المصرفي المفتاح لاستقرار الاقتصاد اللبناني وإعادة الإعمار
lebanon 24
Lebanon24
16/12/2025 23:10:41 Lebanon 24 Lebanon 24
شقير يشكر الإغتراب اللبناني على مساهماته في خدمة الوطن ودعمه الدائم
lebanon 24
Lebanon24
16/12/2025 23:10:41 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

إقتصاد

العماد جوزاف عون

الرئيس عون

جبل لبنان

اللبنانية

الجمهوري

رئيس عون

الإمارات

محمد بن

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
15:58 | 2025-12-16
Lebanon24
15:30 | 2025-12-16
Lebanon24
15:20 | 2025-12-16
Lebanon24
14:57 | 2025-12-16
Lebanon24
14:38 | 2025-12-16
Lebanon24
14:15 | 2025-12-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24