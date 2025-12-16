تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان
شقير يطلق مجلس الأعمال اللبناني الإماراتي في غرفة بيروت
Lebanon 24
16-12-2025
|
07:17
ترأس رئيس الهيئات الاقتصادية ورئيس غرفة
بيروت
وجبل
لبنان
الوزير السابق محمد شقير اجتماعاً لمجلس الأعمال اللبناني الإماراتي في الغرفة، خُصّص لإطلاق المجلس بهدف تنمية وتطوير العلاقات الاقتصادية بين لبنان والإمارات.
ويتألف مجلس إدارة مجلس الأعمال اللبناني الإماراتي من: وسيم ضاهر، سفيان الصالح، نيكولا بو خاطر، وسام العريس، داني ريشا، نزيه حمد، أسامة شقير، جاك غازي صراف، زياد المنلا، سليم
الزير
، نايلة عبود عرنيد، رجا الخطيب، ميشال أبشي، عفيف نصولي، رامي الجسر، جون تامر، ندى عبد الصمد، فيصل أبوزكي ونعمان عطالله.
وفي بداية الاجتماع، شدد شقير على أهمية تفعيل المجلس انسجاماً مع العلاقات التاريخية والأخوية بين البلدين، لافتاً إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن مقررات القمة
اللبنانية
الإماراتية بين رئيس الجمهورية
العماد جوزاف عون
ورئيس دولة
الإمارات
الشيخ
محمد بن
زايد آل
نهيان
، والتي عُقدت خلال زيارة
الرئيس عون
إلى الإمارات. وأوضح أن المجلس يضم نخبة من رجال الأعمال اللبنانيين الذين تربطهم علاقات تجارية مع الإمارات، معرباً عن ثقته بأن المجلس سيساهم في إحداث نقلة نوعية في العلاقات الاقتصادية الثنائية. كما أكد أن الهيئات الاقتصادية وغرفة بيروت وجبل لبنان ستكونان إلى جانب المجلس لدفع العلاقات قدماً.
وخلال الاجتماع، جرى انتخاب هيئة مكتب المجلس، وجاءت على النحو الآتي: وسيم ضاهر رئيساً، سفيان الصالح نائباً للرئيس، نيكولا بو خاطر أميناً عاماً، وسام العريس أميناً للمال، وداني ريشا ونزيه حمد عضوين مستشارين.
وبعد الانتخابات، شكر ضاهر شقير على ثقته واهتمامه بتفعيل مجلس رجال الأعمال اللبناني الإماراتي، مؤكداً أن المجلس سيعمل كفريق لوضع "خارطة طريق" لتنمية وتطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين على أن تُنجز في وقت قريب، مشيراً إلى وجود فرص ومجالات تعاون متعددة سيتم العمل عليها كأولوية.
لبنان
إقتصاد
العماد جوزاف عون
الرئيس عون
جبل لبنان
اللبنانية
الجمهوري
رئيس عون
الإمارات
محمد بن
