عبد المسيح: لا شيء يبرّر قتل المدنيين

كتب النائب عبر حسابه على منصة "اكس":"من قتل نفساً بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعاً ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا.



من إلى سيدني:متطرف يطلق النار و معتدل اسمه ، يواجهه بيديه وينقذ أرواح الأبرياء. الفرق بينهما ليس بالدين، الفرق أن الأول مجرم أما الثاني بطل.



الرسالة واضحة: السلاح المتفلت يقتل، أما السلاح الشرعي يحمي.



من سيدني إلى لبنان:



لا قداسة لسلاح خارج الشرعية، و لا شيء يبرّر قتل المدنيين... أو التسبب بقتلهم، ولا دين يغطّي الإرهاب و الإجرام... حتى إرهاب دولٍ تفاخر بالديمقراطية أو إجرام دول تفاخر بالدين".

