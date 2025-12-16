تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
لبنان

سلسلة لقاءات لدريان في دار الفتوى

Lebanon 24
16-12-2025 | 07:20
استقبل مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى لجنة "الشأن الوطني وشفاء الذاكرة" من قبل البطريركية المارونية برئاسة المطران بولس مطر، وضمّت المطران أنطوان بو نجم راعي أبرشية أنطلياس المارونية والمطران منير خيرالله راعي أبرشية البترون.

وبعد اللقاء قال المطران مطر إن البحث تناول زيارة قداسة البابا ودعوته إلى مصالحة بين اللبنانيين "بالعمق مع شفاء الذاكرة وتنقيتها من أجل قيامة لبنان ونهوضه"، معتبراً أن بإمكان اللبنانيين "أن نلملم بيتنا وجمعتنا ضمن الوحدة والتفاهم" مع الحفاظ على خصوصية كل طرف، شاكراً المفتي دريان على تجاوبه.

كما استقبل المفتي دريان سيف سليم دياب الذي أكد بعد اللقاء تمسكه بنهج الاعتدال والوسطية الذي تمثّله دار الفتوى بقيادة المفتي دريان، وجرى التطرق إلى الأوضاع العامة في بيروت مع التشديد على ضرورة إنصاف أبنائها ورفض أي تهميش داخل مؤسسات الدولة. كذلك تم التأكيد على وجوب الالتزام بالمواعيد الدستورية ورفض تأجيل الانتخابات النيابية أو أي استحقاق دستوري، على أن تُجرى وفق القانون النافذ أو أي صيغة توافقية تضمن حق المنتشرين في التمثيل.

واستقبل دريان أيضاً وفد الهيئة الإدارية الجديدة في جمعية متخرجي المقاصد برئاسة الدكتور مازن شربجي في زيارة بروتوكولية عقب الانتخابات الأخيرة، حيث عرض شربجي برنامج عمل الهيئة ونشاطاتها الثقافية والاجتماعية.

والتقى المفتي دريان الكاتب زياد حافظ الذي قدّم له كتابه بعنوان "أمريكا حقائق ومسارات".
