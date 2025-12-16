جنبلاط يعزّي ألبانيزي بضحايا هجوم شاطئ بونداي في سيدني

أبرق رئيس السابق إلى رئيس الوزراء الأوسترالي ألبانيزي، معزّياً بالمدنيين الذين قضوا جرّاء الهجوم الذي طال شاطئ بونداي في سيدني.



وأكد في برقيته أن استهداف المدنيين في أي مكان في العالم هو "عمل همجي لا يمكن التسامح معه أو قبوله"، مضيفاً: "في هذه اللحظات الصعبة، أعبّر عن تضامني الكامل مع أوستراليا والشعب الأوسترالي، راجيًا نقل تعازيي إلى عائلات الضحايا، وتمنياتي بالشفاء العاجل للمصابين".

Advertisement