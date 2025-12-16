اللواء إدكار لاوندس يتفقد مكتب أمن الدولة في مرفأ بيروت

صدر عن - والتوجيه والعلاقات العامة، البيان الآتي:تابع لأمن الدولة، اللواء الركن إدكار لاوندس، جولاته على قطعات المديرية، حيث زار مكتب مرفأ واطّلع على أبرز الملفات التي يعالجها، ولا سيما تلك التي أفضت إلى إعادة تحصيل أموال إلى الخزينة العامة، عقب وضع يدها على ملفات هدر المال العام من قبل بعض الشركات العاملة في المرفأ، ووضع الأمور على المسار القانوني الصحيحوخلال لقائه بالضباط والعسكريين، نوّه اللواء الركن لاوندس بنشاطهم، مشيدًا بما أظهروه من حسٍّ عالٍ بالمسؤولية خلال هذه المرحلة الوجيزة، مؤكّدًا أنّ عناصر أمن الدولة هم «عيون الدولة في المرفأ»، وأنّ قيادة تقف إلى جانبهم في متابعة أي ملف حتى خواتيمه، ودائمًا تحت سقف القانون.وفي المناسبة، زار اللواء الركن لاوندس والمدير العام الجديد لمرفأ بيروت، السيد مروان النفي، في مكتبه، مهنئًا إياه بتسلّمه مهامه الجديدة.وجرى خلال اللقاء عرض الأوضاع العامة في المرفأ، وبحث سبل تعزيز التنسيق والتعاون بين والمديرية العامة لأمن الدولة، مع التشديد على ضرورة تطبيق القوانين بما يضمن العمل ومنع أي تجاوزات.وفي الإطار نفسه، اجتمع اللواء الركن لاوندس مع عدد من المدراء في المرفأ، حيث شدّد على أهمية استمرار التنسيق بين الجانبين لمتابعة الإجراءات القانونية بحق المخالفين بما يخدم المصلحة العامة والمحافظة على المال العام معتبرًا أنّ هذه الزيارة دليل على الشراكة الفعلية في سبيل بناء الدولة، لأنّ «عندما تكون الدولة بخير، نكون جميعًا بخير".