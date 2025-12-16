تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان

اللواء إدكار لاوندس يتفقد مكتب أمن الدولة في مرفأ بيروت

Lebanon 24
16-12-2025 | 07:49
Doc-P-1456001-639014934315350831.png
Doc-P-1456001-639014934315350831.png photos 0
صدر عن المديرية العامة لأمن الدولة - قسم الإعلام والتوجيه والعلاقات العامة، البيان الآتي:

تابع المدير العام لأمن الدولة، اللواء الركن إدكار لاوندس، جولاته على قطعات المديرية، حيث زار مكتب مرفأ بيروت واطّلع على أبرز الملفات التي يعالجها، ولا سيما تلك التي أفضت إلى إعادة تحصيل أموال إلى الخزينة العامة، عقب وضع يدها أمن الدولة على ملفات هدر المال العام من قبل بعض الشركات العاملة في المرفأ، ووضع الأمور على المسار القانوني الصحيح

وخلال لقائه بالضباط والعسكريين، نوّه اللواء الركن لاوندس بنشاطهم، مشيدًا بما أظهروه من حسٍّ عالٍ بالمسؤولية خلال هذه المرحلة الوجيزة، مؤكّدًا أنّ عناصر أمن الدولة هم «عيون الدولة في المرفأ»، وأنّ قيادة المديرية العامة تقف إلى جانبهم في متابعة أي ملف حتى خواتيمه، ودائمًا تحت سقف القانون.

وفي المناسبة، زار اللواء الركن لاوندس رئيس مجلس الإدارة والمدير العام الجديد لمرفأ بيروت، السيد مروان النفي، في مكتبه، مهنئًا إياه بتسلّمه مهامه الجديدة. 

وجرى خلال اللقاء عرض الأوضاع العامة في المرفأ، وبحث سبل تعزيز التنسيق والتعاون بين إدارة المرفأ والمديرية العامة لأمن الدولة، مع التشديد على ضرورة تطبيق القوانين بما يضمن حسن سير العمل ومنع أي تجاوزات.

وفي الإطار نفسه، اجتمع اللواء الركن لاوندس مع عدد من المدراء في المرفأ، حيث شدّد على أهمية استمرار التنسيق بين الجانبين لمتابعة الإجراءات القانونية بحق المخالفين بما يخدم المصلحة العامة والمحافظة على المال العام معتبرًا أنّ هذه الزيارة دليل على الشراكة الفعلية في سبيل بناء الدولة، لأنّ «عندما تكون الدولة بخير، نكون جميعًا بخير".
 
