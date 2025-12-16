وفد "السلام الأزرق" يزور سد القرعون ومعمل عبد العال

استقبلت المصلحة الوطنية لنهر وفداً من مبادرة السلام الأزرق – (Blue Peace Middle East) في زيارة ميدانية شملت سد القرعون ومعمل عبد العال الكهرومائي، حيث جرى عرض واقع المنشآت المائية التابعة للمصلحة ودورها في إدارة الموارد المائية وتوليد الطاقة الكهرومائية، إضافة إلى التحديات المائية التي تواجه حوض نهر الليطاني، وفق بيان للمصلحة.



وضم الوفد خبراء من في المبادرة: وتركيا وسويسرا والعراق. وتهدف مبادرة السلام الأزرق إلى تحسين أمن المياه والغذاء والطاقة في المنطقة، وتعزيز الإدارة المستدامة للموارد المائية والحفاظ على النظم الإيكولوجية في ظل التغير المناخي وتزايد الطلب على المياه. (الوكالة الوطنية للإعلام)

