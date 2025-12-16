تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان
وفد "السلام الأزرق" يزور سد القرعون ومعمل عبد العال
Lebanon 24
16-12-2025
|
08:04
استقبلت المصلحة الوطنية لنهر
الليطاني
وفداً من مبادرة السلام الأزرق –
الشرق الأوسط
(Blue Peace Middle East) في زيارة ميدانية شملت سد القرعون ومعمل عبد العال الكهرومائي، حيث جرى عرض واقع المنشآت المائية التابعة للمصلحة ودورها في إدارة الموارد المائية وتوليد الطاقة الكهرومائية، إضافة إلى التحديات المائية التي تواجه حوض نهر الليطاني، وفق بيان للمصلحة.
وضم الوفد خبراء من
الدول الأعضاء
في المبادرة:
الأردن
وتركيا وسويسرا والعراق. وتهدف مبادرة السلام الأزرق إلى تحسين أمن المياه والغذاء والطاقة في المنطقة، وتعزيز الإدارة المستدامة للموارد المائية والحفاظ على النظم الإيكولوجية في ظل التغير المناخي وتزايد الطلب على المياه. (الوكالة الوطنية للإعلام)
تشديد الرقابة على العسكريين المتقاعدين
Lebanon 24
تشديد الرقابة على العسكريين المتقاعدين
15:58 | 2025-12-16
16/12/2025 03:58:06
Lebanon 24
Lebanon 24
مقدمات نشرات الأخبار المسائية
Lebanon 24
مقدمات نشرات الأخبار المسائية
15:30 | 2025-12-16
16/12/2025 03:30:25
Lebanon 24
Lebanon 24
استياء من رسوم جمع النفايات في عكار.. والمواطنون يطالبون بهذا الأمر
Lebanon 24
استياء من رسوم جمع النفايات في عكار.. والمواطنون يطالبون بهذا الأمر
15:20 | 2025-12-16
16/12/2025 03:20:46
Lebanon 24
Lebanon 24
قوى الأمن تطلق حملة توعوية وحواجز للكشف عن الكحول
Lebanon 24
قوى الأمن تطلق حملة توعوية وحواجز للكشف عن الكحول
14:57 | 2025-12-16
16/12/2025 02:57:03
Lebanon 24
Lebanon 24
آخر فيديو للمستهدف في "غارة سبلين".. شاهدوه
Lebanon 24
آخر فيديو للمستهدف في "غارة سبلين".. شاهدوه
14:38 | 2025-12-16
16/12/2025 02:38:51
Lebanon 24
Lebanon 24
