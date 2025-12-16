ريسيتال ميلادي في عمشيت بعنوان "ميلاد الرجاء"

أُقيم ريسيتال ميلادي في السيدة – عمشيت بعنوان "ميلاد الرجاء"، أحيته ليال نعمة ومارك رعيدي، وتخللته تأملات لنسرين وداني الحداد، بحضور راعي أبرشية المطران ، قائمقام جبيل نتالي مرعي الخوري، رئيس بلدية عمشيت الدكتور جوزف الخوري، رئيسة إقليم جبيل في كاريتاس جانين بولس، رئيسة مركز اللبناني رندا كلاب، وخادم الرعية الخوري شربل الخوري.



وألقى كاهن الرعية كلمة أشار فيها إلى أن "الميلاد هذا العام مغاير عن الأعوام الماضية لأنه حمل لنا في أول هذا الشهر زيارة قداسة البابا لبلدنا"، واصفاً إياها بـ"المهمة والمفصلية في تاريخ وطننا". وذكّر بما قاله قداسة البابا من في بأن "الشعب اللبناني لا يستسلم أبداً"، لافتاً إلى أن قداسته يعرف جيداً أن "اللبنانيين شعب رسم من قلب الملاجئ النجمة وعاش الميلاد، وعندما كان خائفاً صلى الميلاد وعاشه".



وختم مؤكداً أن "الشعب اللبناني المؤمن لا يستسلم أبداً ويقف من جديد أمام كل عاصفة تضربه"، معتبراً أنه "ليس صدفة أن يتجسد الله بشكل طفل وهو الذي قال لنا لا تخافوا"، مشدداً على أن "من لا يحمل يسوع في قلبه لا يستطيع أن يحمل أحداً". ونوّه بالدور الذي قام به راعي الأبرشية كمنسق عام لزيارة قداسة البابا إلى ، واصفاً التنظيم الذي حصل بـ"الممتاز".

