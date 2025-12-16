تكريم إعلاميين في المجلس الوطني للإعلام

كرّمت رئيسة جمعية "كن إيجابي" ملك عدداً من الإعلاميين في مقر " للإعلام المرئي والمسموع" في مبنى ، بحضور رئيس المجلس عبد محفوظ. وشمل التكريم المخرج معلولي، والإعلامية ريما شرف الدين، والإعلامي نيبال الشيخة.



وفي كلمة له، أشاد محفوظ بـ"دور الإعلام المسؤول في دعم "، مؤكداً "أهمية الاعتماد على المبادرات الذاتية والعمل الأهلي غير المشروط"، وضرورة ترسيخ إعلام مهني يلتزم القيم الوطنية والإنسانية "بعيداً من التأثيرات والشروط الخارجية". وشكر الجمعية ورئيستها على رصدها للإعلاميين وللإعلام عموماً، معلناً أن "كن إيجابي" ستجري دورات تدريبية للإعلاميين وللمواقع الإلكترونية بالتعاون مع المجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع، مع التشديد على "الإعلام البناء وكيفية ممارسته الحرة ضمن القانون وما يفرضه من موجبات أخلاقية ومهنية".



بدورها، أكدت عيتاني أن الجمعية تسعى إلى نشر الإيجابية والأمل في المجتمع، وشددت على "دور الإعلام في إبراز النماذج المضيئة ودعم القامات الإعلامية والإنسانية"، معتبرة أن "التكريم رسالة وفاء للمسيرة لا للمناصب". (الوكالة الوطنية للإعلام)

