لبنان
تكريم إعلاميين في المجلس الوطني للإعلام
Lebanon 24
16-12-2025
|
08:18
photos
كرّمت رئيسة جمعية "كن إيجابي" ملك
عيتاني
عدداً من الإعلاميين في مقر "
المجلس الوطني
للإعلام المرئي والمسموع" في مبنى
وزارة الإعلام
، بحضور رئيس المجلس عبد
الهادي
محفوظ. وشمل التكريم المخرج
جورج
معلولي، والإعلامية ريما شرف الدين، والإعلامي نيبال الشيخة.
وفي كلمة له، أشاد محفوظ بـ"دور الإعلام المسؤول في دعم
المجتمع اللبناني
"، مؤكداً "أهمية الاعتماد على المبادرات الذاتية والعمل الأهلي غير المشروط"، وضرورة ترسيخ إعلام مهني يلتزم القيم الوطنية والإنسانية "بعيداً من التأثيرات والشروط الخارجية". وشكر الجمعية ورئيستها على رصدها للإعلاميين وللإعلام عموماً، معلناً أن "كن إيجابي" ستجري دورات تدريبية للإعلاميين وللمواقع الإلكترونية بالتعاون مع المجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع، مع التشديد على "الإعلام البناء وكيفية ممارسته الحرة ضمن القانون وما يفرضه من موجبات أخلاقية ومهنية".
بدورها، أكدت عيتاني أن الجمعية تسعى إلى نشر الإيجابية والأمل في المجتمع، وشددت على "دور الإعلام في إبراز النماذج المضيئة ودعم القامات الإعلامية والإنسانية"، معتبرة أن "التكريم رسالة وفاء للمسيرة لا للمناصب". (الوكالة الوطنية للإعلام)
تشديد الرقابة على العسكريين المتقاعدين
Lebanon 24
تشديد الرقابة على العسكريين المتقاعدين
15:58 | 2025-12-16
16/12/2025 03:58:06
Lebanon 24
Lebanon 24
مقدمات نشرات الأخبار المسائية
Lebanon 24
مقدمات نشرات الأخبار المسائية
15:30 | 2025-12-16
16/12/2025 03:30:25
Lebanon 24
Lebanon 24
استياء من رسوم جمع النفايات في عكار.. والمواطنون يطالبون بهذا الأمر
Lebanon 24
استياء من رسوم جمع النفايات في عكار.. والمواطنون يطالبون بهذا الأمر
15:20 | 2025-12-16
16/12/2025 03:20:46
Lebanon 24
Lebanon 24
قوى الأمن تطلق حملة توعوية وحواجز للكشف عن الكحول
Lebanon 24
قوى الأمن تطلق حملة توعوية وحواجز للكشف عن الكحول
14:57 | 2025-12-16
16/12/2025 02:57:03
Lebanon 24
Lebanon 24
آخر فيديو للمستهدف في "غارة سبلين".. شاهدوه
Lebanon 24
آخر فيديو للمستهدف في "غارة سبلين".. شاهدوه
14:38 | 2025-12-16
16/12/2025 02:38:51
Lebanon 24
Lebanon 24
