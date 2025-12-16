أهالي حاروف يرفضون استمرار أزمة انقطاع مياه الشرب ويهددون بالتحرك

أصدر أهالي – بيانًا أعلنوا فيه "رفضهم استمرار أزمة انقطاع مياه الشرب التي يعانون منها منذ سنوات طويلة، وما يرافقها من أعباء مادية نتيجة اضطرارهم الدائم لشراء المياه، رغم مراجعاتهم المتكررة للجهات المعنية والنواب والفاعليات الاجتماعية، إضافة إلى المتابعة مع بلدية حاروف، من دون التوصل إلى أي حل جذري أو مستدام".



وأكد البيان أن" هذا الإهمال لم يعد مقبولًا، لا سيما في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة،حيث بات تأمين المياه يشكّل عبئًا يفوق قدرة معظم العائلات، وهو حق أساسي لا يجوز المساس به أو التعامل معه بالاستخفاف"



وطالب البيان" المختصة، وفي مقدّمها الجنوبي وسائر المعنيين، بتحمّل مسؤولياتهم والتحرّك الفوري والجاد لإنهاء هذه الأزمة بدل الاكتفاء بالوعود والتسويف".



وشدّد الاهالي على أنهم "لن يقفوا مكتوفي الأيدي بعد اليوم، مؤكدين احتفاظهم بحقهم الكامل باتخاذ كل الخطوات المشروعة والقانونية، بما فيها التحركات السلمية والإعلامية، إلى حين التوصل إلى حل عادل ودائم يضمن حقهم في المياه".



وختم البيان بالتأكيد أن" المياه حق وليست منّة".

