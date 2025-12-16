تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

أهالي حاروف يرفضون استمرار أزمة انقطاع مياه الشرب ويهددون بالتحرك

Lebanon 24
16-12-2025 | 08:27
A-
A+

Doc-P-1456018-639014957237402004.jpg
Doc-P-1456018-639014957237402004.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أصدر أهالي حاروفحي القلعة بيانًا أعلنوا فيه "رفضهم استمرار أزمة انقطاع مياه الشرب التي يعانون منها منذ سنوات طويلة، وما يرافقها من أعباء مادية نتيجة اضطرارهم الدائم لشراء المياه، رغم مراجعاتهم المتكررة للجهات المعنية والنواب والفاعليات الاجتماعية، إضافة إلى المتابعة مع بلدية حاروف، من دون التوصل إلى أي حل جذري أو مستدام".

وأكد البيان أن" هذا الإهمال لم يعد مقبولًا، لا سيما في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة،حيث بات تأمين المياه يشكّل عبئًا يفوق قدرة معظم العائلات، وهو حق أساسي لا يجوز المساس به أو التعامل معه بالاستخفاف"

وطالب البيان" الجهات الرسمية المختصة، وفي مقدّمها مصلحة مياه لبنان الجنوبي وسائر المعنيين، بتحمّل مسؤولياتهم والتحرّك الفوري والجاد لإنهاء هذه الأزمة بدل الاكتفاء بالوعود والتسويف".

وشدّد الاهالي على أنهم "لن يقفوا مكتوفي الأيدي بعد اليوم، مؤكدين احتفاظهم بحقهم الكامل باتخاذ كل الخطوات المشروعة والقانونية، بما فيها التحركات السلمية والإعلامية، إلى حين التوصل إلى حل عادل ودائم يضمن حقهم في المياه".

وختم البيان بالتأكيد أن" المياه حق وليست منّة".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
بلدية بخعون توضح أسباب أزمة مياه الشرب
lebanon 24
Lebanon24
16/12/2025 23:12:33 Lebanon 24 Lebanon 24
أسامة سعد يتواصل مع وزير الطاقة لحل أزمة انقطاع مياه صيدا
lebanon 24
Lebanon24
16/12/2025 23:12:33 Lebanon 24 Lebanon 24
نائب الرئيس الإيراني للشؤون التنفيذية: المشكلة المائية في طهران حقيقية وجدية وإذا استمر الوضع الحالي فإن تأمين مياه الشرب سيصبح صعبًا
lebanon 24
Lebanon24
16/12/2025 23:12:33 Lebanon 24 Lebanon 24
بلدية بقسطا تثمن جهود "مياه الجنوب" في حل أزمة مياه الشرحبيل بصيدا
lebanon 24
Lebanon24
16/12/2025 23:12:33 Lebanon 24 Lebanon 24

مصلحة مياه لبنان

الجهات الرسمية

مياه لبنان

حي القلعة

لبنان

حاروف

المعن

ساسي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
15:58 | 2025-12-16
Lebanon24
15:30 | 2025-12-16
Lebanon24
15:20 | 2025-12-16
Lebanon24
14:57 | 2025-12-16
Lebanon24
14:38 | 2025-12-16
Lebanon24
14:15 | 2025-12-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24