العريضي زار بكركي: لا يستطيع أحد أن يطمئن الى النيات الإسرائيلية

استقبل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في الصرح البطريركي في بكركي، الوزير السابق غازي العريضي الذي عرض معه لأصداء زيارة قداسة الحبر الأعظم للبنان، آملا "أن تثمر هذه الزيارة نتائج إيجابية".



كما قدم العريضي التهاني لمناسبة بالأعياد المجيدة وعرض مع البطريرك التطورات على الساحة الداخلية .



واعتبر العريضي في تصريح بعد اللقاء، "أن مواقف غبطة البطريرك في الفترة الأخيرة كانت لافتة، خصوصاً في ما يتعلق بضرورة إنسحاب اسرائيل وأطماعها في ، و بأهمية التفاهم الداخلي في لبنان الذي يشكل الضمانة الأساسية للبنانيين لتجاوز المرحلة الصعبة التي يمر فيها البلد".



وردا على سؤال قال العريضي:"لا يستطيع أحد أن يطمئن الى النيات على الإطلاق والدليل اننا أمام اتفاق منذ أكثر من سنة وهو قرار وقف الأعمال العدائية ،وما ارتكبته بعد هذا القرار يتجاوز إلى لا حدود، إلى كل ما جرى خلال الحرب على لبنان في الفترة السابقة، والواضح أن الحركة الدولية الآن على الاقل في الأيام الأخيرة بعد الدور الكبير الذي قام به والتشكيك للأسف بدوره من بعض الداخل والخارج،وكانت خطوة مهمة جدا ما اقدم عليه رئيس الجمهورية وقيادة الجيش في الزيارات المتتالية إلى الجنوب من قبل السفراء المعتمدين في وبمشاركة أميركية فاعلة،إضافة إلى الزيارة الأخيرة لسفراء عرب وأجانب، واطلع الجميع على الواقع على الأرض، حتى أن الإسرائيليين في مرحلة معينة وعددا من المسؤولين في "الميكانيزم" وغيرها أشادوا بالإنجازات الكبرى التي حققها الجيش وصدرت مواقف تقول حرفيا "أن ما حققه الجيش خلال خمسة اشهر لم يتحقق خلال 15 عاما،وهذا أمر مهم جدا ويجب أن يبنى عليه".



أضاف العريضي :"نحن نتحدث عن جيش لا يملك الحد الأدنى من الإمكانات وقدم شهداء وجرحى،وهو ينفذ القرار الدولي. ونحن مع هذا القرار وفي جزء منه بضرورة حصر السلاح بيد الدولة وأن يكون الجيش هو القوة الأساسية التي تضمن الأمن .



سئل: لماذا لم يقتنع " " حتى اليوم بضرورة تسليم السلاح إلى الجيش؟



أجاب:"يجب مقاربة هذا الموضوع كما قال غبطة البطريرك منذ مدة ،المسألة ليست " كوني فكانت" وقلنا ذلك وبالتالي"كبسة زر". اليوم كيف تحقق ما تحقق في الجنوب ، التعاون بين الأهالي والجيش والحزب وتم تسليم السلاح، وكان واضحا هذا الامر في زيارة السفراء، ويجب أن يستمر هذا الأمر، ويستمر هذا العمل بناء على ما تحقق وليس على التشكيك بالجيش وكأن شيئا لم يتحقق.



وتابع :"وبناء على النية ،بأنه يجب أن يكون ثمة تفاهم داخلي ، فإن اسرائيل تستمر بالقتل والعدوان والاستباحة، وهي تهدد بأنها ستستبيح أكثر وستبقى حيث هي، وهذا الأمر على مستوى المنطقة،والمطلوب حد أدنى من التفاهم الداخلي اللبناني لنصل إلى وقف هذه المطحنة المستمرة منذ العام ١٩٧٥، المطحنة طحنت كل قادتنا وكل رجالنا وكبارنا ودمرت كل شيء" .



وردا على سؤال حول تصريح الشيخ نعيم قاسم ورفضه تسليم السلاح مما يشكل ذريعة لإسرائيل بضرب لبنان، قال العريضي:"إسرائيل بتصريح أو دون تصريح مستمرة بضرب لبنان،وهذا ليس تبريرا أو تأييدا أو دفاعا،نحن جزء من هذا القرار ومع تنفيذه كما ذكرت،لكن ماذا جرى في على سبيل المثال،تركيبة جديدة في سوريا خرجت وأعلنت انها ليست في حالة عداء ولن تطلق النار، واميركا هي الراعي والدول العربية وتركيا أيضا وكل الدول المواكبة لما يجري في لبنان هي راعية لوقف الأعمال العدائية، وذهبت اسرائيل إلى الاستباحة.



وقال :"نحن مع تنفيذ القرار ولكن لا يمكن أن نبرر لإسرائيل بطريقة من الطرق أو أن يذهب احد في الداخل او الخارج ليقول: فلتبق اسرائيل حتى نزع السلاح، لا ، تنسحب اسرائيل والسلاح يجب أن يكون في يد الدولة".



واستقبل البطريرك الدكتور بول الحامض الذي قدم نسخة من كتابه الجديد "الاصلاح الادراي في لبنان اللامركزية الادراية، جسر عبور نحو التنمية المستدامة" الذي يسلط الضوء على التكامل بين المركزية واللامركزية للنهوض بلبنان، وإنماء كافة القطاعات وتطويرها. كما يركز على أهمية دور البلديات في إنماء المناطق، ودور المغترب اللبناني في دعم مجتمعه.



ومن زوار الصرح :المحامية ندى أبو شرف والشيخة زكية الخازن.

