سلام بحث مع جاك دو لا جوجي في إعداد مشروع قانون الفجوة المالية

استقبل الدكتور المستشارَ الاقتصادي للمبعوث الخاص لرئيس الجمهورية إلى ، جاك دو لا جوجي، في حضور السفير الفرنسي في لبنان هيرفيه ماغرو. وجرى خلال اللقاء البحث في التقدّم المُحقَّق في إعداد مشروع قانون الفجوة المالية.



وقد جرى التأكيد على ثبات المبادئ الأساسية التي تحكم إعداد المشروع، وفي مقدّمها حماية حقوق المودعين، إلى جانب العمل على إرساء قطاع مصرفي سليم وقادر الثقة والاستقرار، بما يساهم في دعم تعافي الاقتصاد اللبناني وتحفيز النمو من جديد.

مؤسسات الرعاية الاجتماعية



واستقبل الرئيس سلام اليوم وفدا من مجلس العمدة الجديد لمؤسسات الرعاية الاجتماعية " دار الايتام الاسلامية " برئاسة ندى سلام نجا في زيارة بروتوكولية بعد انتخاب المجلس الجديد، وكانت مناسبة تم خلالها عرض لأوضاع المؤسسة ونشاطاتها المستقبلية.







كما التقى رئيس الحكومة سفير لبنان في نيجيريا وسام كلاكش.