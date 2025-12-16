تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان
سلام بحث مع جاك دو لا جوجي في إعداد مشروع قانون الفجوة المالية
Lebanon 24
16-12-2025
|
08:33
استقبل
رئيس مجلس الوزراء
الدكتور
نواف سلام
المستشارَ الاقتصادي للمبعوث الخاص لرئيس الجمهورية
الفرنسية
إلى
لبنان
، جاك دو لا جوجي، في حضور السفير الفرنسي في لبنان هيرفيه ماغرو. وجرى خلال اللقاء البحث في التقدّم المُحقَّق في إعداد مشروع قانون الفجوة المالية.
وقد جرى التأكيد على ثبات المبادئ الأساسية التي تحكم إعداد المشروع، وفي مقدّمها حماية حقوق المودعين، إلى جانب العمل على إرساء قطاع مصرفي سليم وقادر
على استعادة
الثقة والاستقرار، بما يساهم في دعم تعافي الاقتصاد اللبناني وتحفيز النمو من جديد.
مؤسسات الرعاية الاجتماعية
واستقبل الرئيس سلام اليوم وفدا من مجلس العمدة الجديد لمؤسسات الرعاية الاجتماعية " دار الايتام الاسلامية " برئاسة ندى سلام نجا في زيارة بروتوكولية بعد انتخاب المجلس الجديد، وكانت مناسبة تم خلالها عرض لأوضاع المؤسسة ونشاطاتها المستقبلية.
كما التقى رئيس الحكومة سفير لبنان في نيجيريا وسام كلاكش.
Advertisement
