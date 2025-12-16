تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

بالصورة: عمليات استقصاء دقيقة تؤدي إلى توقيف مطلوبين بجرائم مخدرات وخطف

Lebanon 24
16-12-2025 | 08:38
A-
A+

Doc-P-1456025-639014964802661320.png
Doc-P-1456025-639014964802661320.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
صــدر عــن المديريّـــة العامّــة لقــوى الأمــن الدّاخلـــي – شعبــة العلاقـــات العامّـــــــة البلاغ التّالي:

1– في إطار الجهود المستمرّة التي تبذلها قطعات قوى الأمن الدّاخلي لتعزيز الأمن وتوقيف المطلوبين للعدالة، ونتيجة لعمليّات تحرٍّ واستقصاءات دقيقة، تمكّنت مفرزة استقصاء البقاع في وحدة الدّرك الإقليمي بتاريخَي 4 و 10-12-2025، من توقيف مطلوبَين للقضاء في بلدة سعدنايل البقاعيّة، وهما:

 – ب. هـ. (مواليد عام 1992، لبناني)، وهو مطلوب بموجب مذكّرة توقيف بجرم تعاطي مخدّرات.

– ط. ع. (مواليد عام 2004، سوري الجنسيّة)، وهو مطلوب بموجب مذكرّة توقيف بجرم تجارة وترويج مخدّرات.

2– كذلك، ونتيجةً للاستقصاءات والتّحريات المكثّفة، تمكّنت عناصر المفرزة، بتاريخ 13-12-2025 من توقيف مطلوبَين للقضاء في بلدة الدّلهميّة – زحلة، وهما:

 – ح. أـ (مواليد عام 1996، لبناني)، وهو مطلوب بموجب مذكّرة توقيف بجرم خطف.

– م. أ. (مواليد عام 1995، لبناني)

وعُثِرَ بحوزتهما على /90/ حبّة مخدّرة، /8/غ. من مادّة حشيشة الكيف، دفترَين ورق لف، وهاتفَين خلويَّين.

3– وبتاريخ 16-12-2025 تمكّنت إحدى دوريّات المفرزة المذكورة من توقيف شخصٍ في بلدة أبلح، ويدعى:

و.ح. (مواليد عام 1973، لبناني)، وهو مطلوب للقضاء بموجب مذكّرة توقيف غيابيّة بجرم ترويج مخدّرات.
سُلِّمَ الموقوفون إلى القطعات المعنيّة، لإجراء المقتضى القانوني بحقّهم، عملاً بإشارة القضاء المختص.
Image
Advertisement
مواضيع ذات صلة
بكمين محكم.. توقيف مطلوب للقضاء بجرائم خطف ومخدرات
lebanon 24
Lebanon24
16/12/2025 23:13:02 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان 24": اشتباكات في منطقة المريجة بين دورية من استقصاء جبل لبنان ومروّجي المخدرات
lebanon 24
Lebanon24
16/12/2025 23:13:02 Lebanon 24 Lebanon 24
عمليات أمنية في الحدت وحارة حريك تنتهي بتوقيف مروّجي مخدرات (صورة)
lebanon 24
Lebanon24
16/12/2025 23:13:02 Lebanon 24 Lebanon 24
توقيف مطلوب بجرائم تهديد ومحاولة قتل
lebanon 24
Lebanon24
16/12/2025 23:13:02 Lebanon 24 Lebanon 24

شعبة العلاقات

القضاء ا

البقاعي

البقاع

القضاء

لبنان

المعن

لوبين

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
15:58 | 2025-12-16
Lebanon24
15:30 | 2025-12-16
Lebanon24
15:20 | 2025-12-16
Lebanon24
14:57 | 2025-12-16
Lebanon24
14:38 | 2025-12-16
Lebanon24
14:15 | 2025-12-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24