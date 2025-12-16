بالصورة: عمليات استقصاء دقيقة تؤدي إلى توقيف مطلوبين بجرائم مخدرات وخطف

صــدر عــن المديريّـــة العامّــة لقــوى الأمــن الدّاخلـــي – شعبــة العلاقـــات العامّـــــــة البلاغ التّالي:



1– في إطار الجهود المستمرّة التي تبذلها قطعات قوى الأمن الدّاخلي لتعزيز الأمن وتوقيف المطلوبين للعدالة، ونتيجة لعمليّات تحرٍّ واستقصاءات دقيقة، تمكّنت مفرزة استقصاء في وحدة الدّرك الإقليمي بتاريخَي 4 و 10-12-2025، من توقيف مطلوبَين للقضاء في بلدة سعدنايل البقاعيّة، وهما:



– ب. هـ. (مواليد عام 1992، لبناني)، وهو مطلوب بموجب مذكّرة توقيف بجرم تعاطي مخدّرات.



– ط. ع. (مواليد عام 2004، سوري الجنسيّة)، وهو مطلوب بموجب مذكرّة توقيف بجرم تجارة وترويج مخدّرات.



2– كذلك، ونتيجةً للاستقصاءات والتّحريات المكثّفة، تمكّنت عناصر المفرزة، بتاريخ 13-12-2025 من توقيف مطلوبَين للقضاء في بلدة الدّلهميّة – ، وهما:



– ح. أـ (مواليد عام 1996، لبناني)، وهو مطلوب بموجب مذكّرة توقيف بجرم خطف.



– م. أ. (مواليد عام 1995، لبناني)



وعُثِرَ بحوزتهما على /90/ حبّة مخدّرة، /8/غ. من مادّة حشيشة الكيف، دفترَين ورق لف، وهاتفَين خلويَّين.



3– وبتاريخ 16-12-2025 تمكّنت إحدى دوريّات المفرزة المذكورة من توقيف شخصٍ في بلدة أبلح، ويدعى:



و.ح. (مواليد عام 1973، لبناني)، وهو مطلوب للقضاء بموجب مذكّرة توقيف غيابيّة بجرم ترويج مخدّرات.

سُلِّمَ الموقوفون إلى القطعات المعنيّة، لإجراء المقتضى القانوني بحقّهم، عملاً بإشارة المختص.

