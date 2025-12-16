مذكرة تفاهم.. مبادرة للتشخيص المبكر على سرطان الرئة في لبنان

خطوة جديدة باتجاه الوقاية والكشف المبكر لسرطان الرئة أُعلنت في ، بعد توقيع شركة "أسترازينيكا" ووزارة الصحة العامة مذكرة تفاهم لإطلاق مبادرة وطنية شاملة تركّز على تعزيز الوقاية، رفع الوعي، بناء القدرات، وتمكين التشخيص المبكر المستند إلى الأدلة العلمية.



وبحسب البيان، تأتي المبادرة منسجمة مع الخطة الوطنية لمكافحة السرطان 2023–2028، وتهدف إلى تحسين النتائج الصحية عبر الوقاية والوعي والتشخيص المبكر وتقليل عبء المرض والوفيات المرتبطة به. كما أشار إلى أن الطرفين سيعملان على تطوير منظومة رعاية سرطان الرئة وتأمين وصول عادل للفحوصات والتشخيص والعلاج والمعلومات للمرضى في مختلف المناطق، مع تركيز على التعاون العلمي والتقني ودعم المبادرات عبر القنوات الرقمية والتقليدية وبناء قدرات الكوادر الطبية ودعم برامج الكشف المبكر والمساهمة في توليد البيانات الصحية اللازمة للتخطيط واتخاذ القرار.



العامة الدكتور ركان ناصر الدين اعتبر أن هذا التعاون يبرز دور "أسترازينيكا" كشريك علمي وتقني داعم للبرامج الوطنية المتعلقة بسرطان الرئة عبر خبراتها في الوقاية والكشف المبكر وإدارة البيانات ضمن إطار شفاف ومنسجم مع أولويات الوزارة وسياساتها الوطنية.



بدوره، قال رامي اسكندر رئيس منطقة الشرق الأدنى والمغرب العربي في الشركة إن التعاون يهدف إلى دعم المبادرات الوطنية عبر تعزيز الوعي وبناء القدرات والكشف المبكر المستند إلى الأدلة، مع التشديد على "العدالة الصحية" بما يتيح وصولاً عادلاً للتشخيص المبكر والفحوص الجزيئية والعلاجات الحديثة للمرضى في مختلف أنحاء لبنان.



أما رئيس اللجنة المكلفة متابعة تطبيق الخطة الوطنية لمكافحة السرطان الدكتور عرفات طفيلي فأعلن أن لبنان يسجل أعلى معدل إصابة بسرطان الرئة بين النساء وثاني أعلى معدل بين الرجال في منطقة وشمال أفريقيا، لافتاً إلى أن سرطان الرئة من أكثر أنواع السرطان شيوعاً في البلاد ويمثل أكثر من 9% من حالات السرطان الجديدة ولا يسبقه سوى سرطان الثدي. وأوضح أن معدلات الإصابة ترتفع مع التقدم في السن لتبلغ ذروتها لدى من هم فوق 70 عاماً مع اتجاهات تصاعدية في مختلف الفئات العمرية، وعزا ذلك إلى ارتفاع معدلات تدخين السجائر والشيشة والسجائر الإلكترونية وتلوث الهواء والتعرض للتدخين السلبي ولا سيما بين الأطفال.



وحدد البيان نطاق التعاون بمحاور تشمل التوعية العامة عبر حملات وطنية، بناء القدرات عبر تدريب الكوادر الصحية وتبادل المعرفة، دعم التشخيص المبكر والاختبارات الجزيئية، التعاون لإطلاق برنامج تجريبي للفحص المبكر تمهيداً لإدراجه ضمن خطة مكافحة سرطان الرئة، إضافة إلى توليد الأدلة عبر جمع وتحليل البيانات الصحية. وأشار إلى أن التنفيذ العملي للمذكرة يخضع لاتفاقية تفصيلية يلتزم فيها الطرفان القوانين المرعية ومعايير النزاهة والشفافية. (الوكالة الوطنية للإعلام)

Advertisement