تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

مذكرة تفاهم.. مبادرة للتشخيص المبكر على سرطان الرئة في لبنان

Lebanon 24
16-12-2025 | 08:37
A-
A+
Doc-P-1456028-639014968155430475.png
Doc-P-1456028-639014968155430475.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
خطوة جديدة باتجاه الوقاية والكشف المبكر لسرطان الرئة أُعلنت في لبنان، بعد توقيع شركة "أسترازينيكا" ووزارة الصحة العامة مذكرة تفاهم لإطلاق مبادرة وطنية شاملة تركّز على تعزيز الوقاية، رفع الوعي، بناء القدرات، وتمكين التشخيص المبكر المستند إلى الأدلة العلمية.

وبحسب البيان، تأتي المبادرة منسجمة مع الخطة الوطنية لمكافحة السرطان 2023–2028، وتهدف إلى تحسين النتائج الصحية عبر الوقاية والوعي والتشخيص المبكر وتقليل عبء المرض والوفيات المرتبطة به. كما أشار إلى أن الطرفين سيعملان على تطوير منظومة رعاية سرطان الرئة وتأمين وصول عادل للفحوصات والتشخيص والعلاج والمعلومات للمرضى في مختلف المناطق، مع تركيز على التعاون العلمي والتقني ودعم المبادرات عبر القنوات الرقمية والتقليدية وبناء قدرات الكوادر الطبية ودعم برامج الكشف المبكر والمساهمة في توليد البيانات الصحية اللازمة للتخطيط واتخاذ القرار.

وزير الصحة العامة الدكتور ركان ناصر الدين اعتبر أن هذا التعاون يبرز دور "أسترازينيكا" كشريك علمي وتقني داعم للبرامج الوطنية المتعلقة بسرطان الرئة عبر خبراتها في الوقاية والكشف المبكر وإدارة البيانات ضمن إطار شفاف ومنسجم مع أولويات الوزارة وسياساتها الوطنية.

بدوره، قال رامي اسكندر رئيس منطقة الشرق الأدنى والمغرب العربي في الشركة إن التعاون يهدف إلى دعم المبادرات الوطنية عبر تعزيز الوعي وبناء القدرات والكشف المبكر المستند إلى الأدلة، مع التشديد على "العدالة الصحية" بما يتيح وصولاً عادلاً للتشخيص المبكر والفحوص الجزيئية والعلاجات الحديثة للمرضى في مختلف أنحاء لبنان.

أما رئيس اللجنة المكلفة متابعة تطبيق الخطة الوطنية لمكافحة السرطان الدكتور عرفات طفيلي فأعلن أن لبنان يسجل أعلى معدل إصابة بسرطان الرئة بين النساء وثاني أعلى معدل بين الرجال في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لافتاً إلى أن سرطان الرئة من أكثر أنواع السرطان شيوعاً في البلاد ويمثل أكثر من 9% من حالات السرطان الجديدة ولا يسبقه سوى سرطان الثدي. وأوضح أن معدلات الإصابة ترتفع مع التقدم في السن لتبلغ ذروتها لدى من هم فوق 70 عاماً مع اتجاهات تصاعدية في مختلف الفئات العمرية، وعزا ذلك إلى ارتفاع معدلات تدخين السجائر والشيشة والسجائر الإلكترونية وتلوث الهواء والتعرض للتدخين السلبي ولا سيما بين الأطفال.

وحدد البيان نطاق التعاون بمحاور تشمل التوعية العامة عبر حملات وطنية، بناء القدرات عبر تدريب الكوادر الصحية وتبادل المعرفة، دعم التشخيص المبكر والاختبارات الجزيئية، التعاون لإطلاق برنامج تجريبي للفحص المبكر تمهيداً لإدراجه ضمن خطة مكافحة سرطان الرئة، إضافة إلى توليد الأدلة عبر جمع وتحليل البيانات الصحية. وأشار إلى أن التنفيذ العملي للمذكرة يخضع لاتفاقية تفصيلية يلتزم فيها الطرفان القوانين المرعية ومعايير النزاهة والشفافية. (الوكالة الوطنية للإعلام)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وزارة الصحة تطلق الحملة الوطنية للتوعية حول سرطان الرئة
lebanon 24
Lebanon24
16/12/2025 23:13:08 Lebanon 24 Lebanon 24
دراسة عن سرطان الرئة.. هذا ما توصلت اليه
lebanon 24
Lebanon24
16/12/2025 23:13:08 Lebanon 24 Lebanon 24
بشرى لمرضى السرطان: تقنية تعيد فعالية العلاج الكيميائي لأورام الرئة
lebanon 24
Lebanon24
16/12/2025 23:13:08 Lebanon 24 Lebanon 24
دراسة فرنسية: لقاح يخفض سرطان عنق الرحم 80% عند التطعيم المبكر
lebanon 24
Lebanon24
16/12/2025 23:13:08 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

صحة

الوكالة الوطنية للإعلام

وزارة الصحة العامة

الوطنية للإعلام

الوكالة الوطنية

الشرق الأوسط

وزارة الصحة

وزير الصحة

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
15:58 | 2025-12-16
Lebanon24
15:30 | 2025-12-16
Lebanon24
15:20 | 2025-12-16
Lebanon24
14:57 | 2025-12-16
Lebanon24
14:38 | 2025-12-16
Lebanon24
14:15 | 2025-12-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24